Estalla un explosivo junto a la embajada de EE.UU. en Beijing, China

(CNN) - Un explosivo detonó este jueves en un área pública junto a la embajada de Estados Unidos en Beijin, China, cerca del complejo principal, dijo un portavoz de la embajada a CNN.

Una pequeña cantidad de desechos pudo verse en la escena de la explosión, que tuvo lugar alrededor de la 1 p.m. hora local (1 a.m. ET) este jueves. El área alrededor de la embajada, en el distrito Chaoyang de la capital china, está acordonada por las autoridades.

"Hubo un individuo que detonó una bomba. Además de él, no hubo heridos. La Policía local respondió", dijo el portavoz de la embajada de Estados Unidos en un comunicado.

La detonación fue "en la calle fuera de la esquina sureste del recinto de la embajada", dijo el oficial de Seguridad Regional de la embajada, que aclaró que "no hubo daños a la propiedad de la embajada".

Agentes de seguridad inspeccionan el área tras una explosión cerca de la embajada de Estados Unidos en Beijing, China.

Muchos usuarios en redes sociales en la capital china publicaron videos que mostraban una gran nube de humo blanco que salía del área que rodea la embajada.

La Policía de Beijing dijo estar investigando la explosión, y agregó que el atacante solo se había herido la mano y que su condición de salud no representaba un riesgo para su vida.

"Está hospitalizado y nadie más resultó herido. Su apellido es Jiang, tiene 26 años, es de Mongolia Interior. El caso está bajo investigación", dijo en un comunicado.

La declaración de la Policía no mencionó la embajada de Estados Unidos. La mayoría de las menciones de la explosión han sido estrictamente censuradas y retiradas del sitio chino de redes sociales Weibo, que incluye una gran cantidad de cuentas personales.

Durante su rueda de prensa diaria, el vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores, Geng Shuang, dijo que la explosión fue "un incidente aislado de seguridad". "La Policía china lo ha tratado de la manera oportuna y adecuada", aseguró a los periodistas.

La embajada de Estados Unidos en Beijing es una de las más seguras del mundo, con tecnología puntera y una gran presencia de seguridad.

- Serenitie Wang, Tim Schwarz y Nanlin Fang, de CNN, contribuyeron a este reporte.