Los peligros del #InMyFeelingsChallenge: la advertencia de la agencia de seguridad en transporte sobre el reto viral

(CNN) - Todavía no sabemos si Keke ama a Drake, pero si ella está dentro de un coche la Junta Nacional de Seguridad del Transporte (NTSB, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos quiere que permanezca allí.

Scroll for more content...

La agencia federal que investiga accidentes en carreteras, aeronaves y ferrocarriles está alertando sobre los peligros del popular baile #InMyFeelings, en el cual las personas se graban a sí mismas saltando de autos en movimiento y bailando el exitoso sencillo de Drake "In My Feelings".

MIRA: #NeymarChallenge: así es el reto viral que se burla de las “caídas” del jugador brasileño

Nicholas Worrell, jefe de defensa de seguridad en la NTSB, le dijo al diario The Blast que hacerlo es una mala idea.

"Los accidentes automovilísticos son la principal causa de muerte en Estados Unidos. Saltar de un vehículo en movimiento o pararte en los carriles de tráfico para mostrar tus movimientos de baile es tonto y peligroso: para ti y para quienes están a tu alrededor", explicó. "Hay un momento y un lugar para todo, pero las autopistas y carreteras de nuestro país no son lugar para el reto #InMyFeelings".

We have some thoughts about the #InMyFeelings challenge. #Distraction in any mode is dangerous & can be deadly. Whether you are a #driver, #pilot, or #operator, focus on safely operating your vehicle. Read more on this #NTSBmwl issue: https://t.co/b9D0IwNemV #MWLMonday https://t.co/vt6oFTbDsj

— NTSB (@NTSB) July 23, 2018

La NTSB tuiteó la historia de The Blast este lunes.

"Tenemos algunas reflexiones sobre el reto #InMyFeelings. La distracción de cualquier tipo es peligrosa y puede ser mortal. Seas un conductor, un piloto o un operador, concéntrate en conducir con seguridad tu vehículo", sostuvo la agencia.

MIRA: El peligroso reto viral con agua hirviendo que se apoderó de internet: el #HotWaterChallenge

El reto comenzó en junio pasado, después de que la estrella de las redes sociales Shiggy bailara la canción en plena calle y en medio del tráfico.

Rápidamente se volvió viral, con celebridades como Will Smith, Ciara y Odell Beckham Jr. publicando sus versiones en las internet.

#InMyFeelings, nuevo desafío viral

Drake y Shiggy se conocieron recientemente, y el rapero le atribuye a la creadora del baile haber ayudado a llevar el sencillo al primer puesto de las listas de popularidad.

"Dios mío", se puede escuchar a Drake diciendo en un video publicado en Instagram. "Conseguí un récord número uno hoy. ¡Dios mío!".