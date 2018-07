Trump ataca a Cohen tras la revelación de su conversación

(CNN) - El presidente Donald Trump criticó duramente a su exabogado Michael Cohen el miércoles, la mañana después de que CNN emitiera el audio de una grabación que Cohen hizo de una conversación entre los dos.

Scroll for more content...

MIRA: Michael Cohen se ha puesto oficialmente en contra del presidente Donald Trump

"¿Qué tipo de abogado grabaría a un cliente? ¡Qué triste! ¿Esto fue una primera vez? Nunca se supo de esto. ¿Por qué la cinta se terminó (cortó) tan abruptamente mientras presumiblemente decía cosas positivas? He oído que hay otros clientes y muchos periodistas que están grabados, ¿puede ser así? ¡Qué lástima!", tuiteó Trump.

What kind of a lawyer would tape a client? So sad! Is this a first, never heard of it before? Why was the tape so abruptly terminated (cut) while I was presumably saying positive things? I hear there are other clients and many reporters that are taped – can this be so? Too bad!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 25, 2018

Al entonces candidato presidencial Donald Trump se le escucha discutiendo con su abogado Michael Cohen sobre cómo podrían comprar los derechos de la historia de una exmodelo Playboy, que revela el supuesto romance que ella mantuvo con el magnate años atrás, según la grabación de la conversación que fue emitida en exclusiva durante el programa de CNN "Cuomo Prime Time”.

MIRA: Trump: "Inconcebible" que Cohen haya grabado la conversación sobre pago a exmodelo de Playboy

La cinta permite un vistazo a las conversaciones confidenciales entre Trump y Cohen, además de confirmar que el hombre quien ahora ocupa la Oficina Oval tuvo conocimiento en su momento de la propuesta para comprar los derechos del relato de Karen McDougal, una mujer que asegura haber mantenido un romance extramatrimonial con Trump hace aproximadamente una década.

Cohen le contó a Trump sus planes de montar una compañía y financiar la compra de los derechos que tiene American Media, la empresa que publica el tabloide National Enquirer. “Necesito abrir una compañía para transferir toda esa información que tiene nuestro amigo David”, señaló Cohen en la grabación refiriéndose al jefe de American Media David Pecker.

Entonces, Trump interrumpe a Cohen preguntándole: “¿Qué financiamiento?”, según se oye en la grabación. Ahí el abogado responde: “Tendremos que pagar”. Y se escucha a Trump diciendo “paga en efectivo”, pero el audio es confuso y no queda claro si sugiere pagar en efectivo o no hacerlo. Cohen replica “no, no”, pero tampoco es nítido lo que dice después.

Ahora, ningún pago se hizo de parte de Trump, según ha indicado Rudy Giuliani, el actual abogado del presidente. Giuliani reconoció previamente que la discusión grabado estaba relacionada con la compra de los derechos de la historia.

El audio, que fue entregado a CNN por el abogado de Cohen Lanny Davis, fue grabado en septiembre de 2016.

Documentos judiciales señalan que los fiscales federales obtuvieron 12 grabaciones de audio de los allanamientos que hizo el FBI a propiedades de Cohen a principios de este año. CNN reportó previamente que los abogados de Trump renunciaron al privilegio de abogado-cliente en nombre del presidente con respecto a la grabación que lo involucraba personalmente.

La discusión grabada se refiere a si Trump debería comprarle los derechos de la historia a American Media, empresa que le pagó 150.000 dólares a McDougal en agosto de 2016 por la exclusividad de su relato acerca del supuesto romance de 10 meses que sostuvo con Trump. La historia nunca fue publicada por dicha compañía.

LEE: Michael Cohen dice que su lealtad es primero con su familia y el país, no con Trump

Además de discutir el pago de McDougal, Trump y Cohen son escuchados evaluando una lista de posibles problemas legales, incluyendo impugnar una solicitud del diario The New York Times para revelar los registros de divorcio de la primera esposa de Trump, Ivana, así como asuntos más mundanos relacionados a números de encuestas.