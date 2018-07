Nairo Quintana gana la etapa 17 del Tour de Francia

(CNN Español) - El ciclista colombiano Nairo Quintana, del equipo Movistar, triunfó este miércoles en el Tour de Francia.

Scroll for more content...

El deportista conquistó la etapa número 17 de la carrera.

Cierra los ojos y disfruta. Es tuya, @NairoQuinCo. #RodamosJuntos #TDF2018 pic.twitter.com/rXoyidjdE3

— Movistar Team (@Movistar_Team) July 25, 2018

Su victoria llega cinco años después de haber conquistado una etapa en Annecy, según indicó el Twitter oficial de la carrera.

Five years after his last stage win in Annecy, @NairoQuinCo wins another one on Le Tour! ------Cinq ans après sa victoire à Annecy, @NairoQuinCo s'impose une nouvelle fois sur le Tour ! ------@letour_col#TDF2018 pic.twitter.com/gHy2P1U8o9

— Le Tour de France (@LeTour) July 25, 2018