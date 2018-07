El Tour de Francia fue detenido temporalmente por manifestantes y los ciclistas padecieron el gas lacrimógeno

(CNN) - El Tour de Francia, la carrera más prestigiosa de ciclismo, fue suspendido temporalmente este martes después de que el gas lacrimógeno, empleado por los policías para dispersar a los manifestantes, cayera accidentalmente en los ojos de algunos ciclistas.

Los agricultores que protestaban habían bloqueado la carretera con paquetes de heno, lo que llevó a la policía a rociarles gas.

Los manifestantes organizaron la protesta porque "querían ser vistos" por el ministro de Agricultura de Francia, Stéphane Travert, según una fuente policial.

"Parece que el gas lacrimógeno usado por la policía en los granjeros terminó llegando a los ojos de algunos ciclistas", tuiteó el equipo Quick-Step Cycling.

La fuente policial confirmó que la carrera se detuvo porque los organizadores querían que el gas se dispersara para evitar que otros participantes del Tour de Francia se vieran afectados.

El tratamiento médico recibido por los ciclistas fue descrito como "básico", toda vez que "no hubo lesiones" y simplemente lavaban las moléculas de gas lacrimógeno.

Los gendarmes detienen a una agricultora que protesta en pleno Tour de Francia.

El líder del tour, Geraint Thomas, al igual que muchos otros corredores, fue visto enjuagándose los ojos con agua, mientras que otros ciclistas esperaban detrás de los autos de los organizadores de la carrera para que la etapa se reiniciara.

La etapa 16 de Le Tour 2018 consiste en recorrer 218 kilómetros, desde Carcassonne hasta Bagnères-de-Luchon.

"Después de una interrupción de 15 minutos provocada por los manifestantes, la carrera vuelve a comenzar", tuiteó la cuenta del Tour.

⚠STOP⚠Respectez les coureurs, vous risquez. ❌ 1 amende ❌ 3 ans d'emprisonnement

⚠STOP⚠Respect the riders, you risk:❌ 1 fine❌ 3 years imprisonment#TDFrespect pic.twitter.com/VrDyZIOLb2

— Le Tour de France (@LeTour) July 24, 2018

La cuenta del Tour también publicó un tuit que advierte a los espectadores que "respeten a los ciclistas", ya que ponerlos en peligro puede llevarles hasta tres años de prisión.

No es la primera vez que las protestas han afectado el Tour de este año, aunque anteriormente iban dirigidas al Team Sky y su jinete Chris Froome.

Antes de la gira, a Froome, de 33 años, se le había descubierto que tenía más del nivel permitido de salbutamol en la orina en la Vuelta a España de septiembre.

Los gendarmes retiran las rumas de heno colocados colocaron en la ruta del Tour de Francia.

Después de una investigación de nueve meses, durante la cual Froome defendió constantemente por su inocencia, el organismo rector del ciclismo, la UCI, siguiendo el consejo de expertos de la Agencia Mundial Antidopaje, abandonó el caso justo antes de que el Tour comenzara en julio.

Sin embargo, la semana pasada Froome y otros jinetes del Team Sky fueron atacados por una bengala, mientras que el cuatro veces campeón fue supuestamente escupido y empujado por espectadores al pie de la carretera.

Vincenzo Nibali, ganador del Tour 2014, también fue derribado de su bicicleta por los fanáticos que invadieron la carretera y se vio obligado a retirarse debido a sus lesiones.

⚠ When the riders are passing by, their safety is in your hands . ⚠Powered by @continentaltire  #TDF2018 #RespectSurLaRoute pic.twitter.com/n3e3mpDJ66

— Le Tour de France (@LeTour) July 24, 2018

La etapa 16 fue finalmente ganada por el piloto francés de Quick-Step Julian Alaphilippe, quien se benefició de la caída de Adam Yates en el descenso final quedarte con su segunda victoria en la etapa de Le Tour 2018.

Con los caminos aún algo húmedos por una breve lluvia previa, las ruedas de Yates se deslizaron y perdió su ventaja de 25 segundos.

Fue el segundo estallido desagradable de un escenario lleno de acción, después de que Philippe Gilbert había perdido el control anteriormente, chocando contra una pared y acabando arrojado aparatosamente a una zanja.

El grupo de ciclistas espera a que la etapa del Tour de Francia se reanude.