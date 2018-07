Este hombre es el primero en esquiar desde la cima del K2, la segunda montaña más alta del mundo

(CNN) - El aventurero de grandes alturas Andrzej Bargiel se convirtió en la primera persona en esquiar desde la cima del K2, descendiendo desde la segunda montaña más alta del mundo el domingo.

Scroll for more content...

Bargiel salió desde el pico paquistaní, que se encuentra a 8.611 metros de altitud, en siete horas, tras haber alcanzado la cumbre después de tres días y medio de escalada sin la ayuda de oxígeno suplementario, una hazaña en sí misma.

MIRA: Estos son los lugares más remotos de la Tierra

"He logrado bajar desde la cima de K2, directamente al campamento base. Es un descenso muy técnico, que baja por la mitad de la ladera, así que estoy muy feliz de que haya salido bien, porque estoy aquí por segunda vez, y me alegro de no tener que volver", dijo Bargiel.

El temerario de 30 años de Polonia intentó esquiar en K2 el año pasado, pero se vio obligado a abortar debido a las altas temperaturas y las malas condiciones.

Pero con condiciones favorables este domingo, Bargiel pudo pasar sin problemas desde la cima hasta el campamento base.

"Montaña salvaje"

K2 es la segunda montaña más alta del mundo, después del Everest.

MIRA: La primera mujer sobreviviente de la esclavitud moderna que escala el Everest

K2 se encuentra en la frontera entre Pakistán y China, dentro de la Cordillera Karakoram, una cadena montañosa que abarca India, Pakistán y China, y es el hogar de la mayor concentración de montañas altas del mundo.

El pico es famoso entre los alpinistas por su dificultad y se le ha otorgado el apodo de "Montaña Salvaje" como una oda a su naturaleza implacable.

En comparación con las más de 4.000 personas que han hecho cumbre en el Everest, la montaña más alta del mundo a 8.848 metros, menos de 350 personas se han mantenido en la cima de K2 desde que se coronara por primera vez en 1954.

Y aunque pocos han llegado al K2, muchos han fallecido al intentar escalarla. La montaña se ha llevado por delante 77 vidas, dándole la segunda tasa de mortalidad más alta entre las montañas de más de 8.000 metros, detrás de Annapurna en Nepal.

MIRA: FOTOS | Así es escalar el Monte Everest dos veces en cinco días

La bajada de Bargiel obligó al freerider a esquiar bajo enormes bloques de hielo y pasar por campos de nieve llenos de grietas camino al campamento base.

Bargiel es conocido por haber obtenido previamente el premio "Snow Leopard", un prestigioso título otorgado a los montañeros que logran alcanzar la cumbre de todos los picos de la ex Unión Soviética por encima de los 7000 metros.