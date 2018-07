India elimina impuesto controvertido sobre toallas higiénicas

Nueva Delhi (CNN) - Las toallas higiénicas ahora están libres de impuestos en la India.

Scroll for more content...

El Gobierno de la India ha decidido eliminar un polémico impuesto del 12% sobre los productos de higiene femenina, anunció el sábado por la noche, marcando una victoria para las activistas que han presionado contra el impuesto durante más de un año.

"Las hermanas y madres [del país] estarán felices de escuchar que las toallas higiénicas recibieron una exención del 100% y se redujeron a una tasa impositiva de cero", dijo a periodistas el ministro de Finanzas del país, Piyush Goyal. "Ahora no habrá [impuesto] en toallas higiénicas".

MIRA: La razón por la que muchas mujeres están compartiendo fotos con tampones y toallas higiénicas femeninas

La decisión es parte de una ronda de recortes de impuestos en varios artículos bajo el nuevo impuesto nacional sobre bienes y servicios de India, que se introdujo en julio del año pasado para llevar a los 29 estados del país bajo un sistema impositivo único por primera vez en su historia.

Estudiantes indios sostienen carteles y toallas sanitarias durante una protesta por impuestos en Kolkata en junio de 2017.

Anteriormente, los productos habían sido gravados de manera diferente en diferentes estados, lo que generaba largas demoras y varios gravámenes adicionales al mover bienes en todo el país. Cada producto vendido en India ahora tiene la misma tasa de impuestos en todo el país, dividida en cinco niveles de impuestos que van del 0% al 28%.

Pero las compresas higiénicas, que cuestan entre cinco rupias (0,08 dólares) y 12 rupias (0,20 dólares) cada una, fueron gravadas al 12%, a pesar de que otros artículos como los anticonceptivos están exentos. La decisión desencadenó una tormenta de protestas, con una petición de la legisladora india Sushmita Dev que logró más de 400.000 firmas.

Dev agradeció a todos sus seguidores en un tuit el sábado, y también criticó al Gobierno por tardar más de un año en eliminar el impuesto a las toallas higiénicas.

"Claramente, el Gobierno presentó argumentos frívolos por un año y lo retrasó", dijo.

Varios otros grupos de defensa y celebridades también protestaron contra el impuesto, incluida una campaña viral llamada #LahuKaLagaan, o "impuesto sobre la sangre", iniciada por una organización llamada SheSays.

MIRA: El 'impuesto al tampón': ¿es algo injusto para las mujeres?

Muchos indios celebraron la nueva exención de impuestos en las redes sociales.

Finance ministery s decision to abolish GST on sanitary pads is most admirable as it will positively impact millions of women in the country.Cheaper pads will have wider reach & can now be used by women coming from all strata of the society.

— Alaka Madhok (@alakamadhok) July 22, 2018

We are elated that the govt has decided to exempt sanitary napkins from GST. To see our collective efforts to fight #LahuKaLagaan reach a satisfying conclusion encourages us to continue to strive until accessible and affordable sanitary products is a reality for women all over. https://t.co/E19mt5MdPB

— SheSays (@SheSaysIndia) July 22, 2018

Pero los productos de higiene femenina siguen fuera del alcance de la gran mayoría de las mujeres de India, con millones en áreas rurales empobrecidas que usan trapos o incluso serrín, cenizas y hojas. La falta de higiene y sanidad menstruales adecuadas se ha relacionado con el abandono escolar de las niñas y la menor productividad en el lugar de trabajo.

MIRA: La historia del hombre que creó toallas higiénicas económicas en la India llega a la pantalla grande

Según la Encuesta nacional de salud familiar de India, más del 40% de las mujeres indias de entre 15 y 24 años no tienen acceso a productos higiénicas durante su período.

India ahora se une a Irlanda, Kenia y Canadá como uno de los pocos países donde los productos higiénicos están libres de impuestos.

Las protestas continúan demandando leyes similares en otros países, incluidos Estados Unidos, Reino Unido y Australia. Varios legisladores estadounidenses han hecho campaña contra el llamado "impuesto al tampón", mientras que el "impuesto rosa", donde las mujeres pagan más que los hombres por productos similares, también ha sido criticado por activistas de todo el mundo.