Este es el tráiler de Aquaman del que todos están hablando

(CNN Español) - Warner Bros. presentó este sábado el nuevo tráiler de la película de superhéroes "Aquaman".

La película, protagonizada por Jason Momoa, Amber Heard Y Nicole Kidman, es parte del universo de DC (Supermán, Mujer Maravilla, La Liga de la Justicia) y se estrenará el próximo 21 de diciembre.

Aquí puedes ver el tráiler:

See the new #Aquaman trailer now. In theaters December 21. pic.twitter.com/F6IKAsuey6

— Aquaman Movie (@aquamanmovie) July 21, 2018

Velo también con subtítulos:

¡El rey de los siete mares está aquí! Les traemos el primer tráiler subtitulado de #Aquaman. ¿Qué les pareció? Déjennos sus comentarios. pic.twitter.com/d1S23DzftZ

— Cinépolis (@Cinepolis) July 21, 2018