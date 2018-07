Conoce a la diseñadora mexicana que creó la famosa camiseta de "Te odio Luisito Rey"

Nota del editor: Escucha Zona Pop en Apple Podcasts o en TuneIn si tienes Android. Suscríbete y comparte tus comentarios con la etiqueta #ZonaPOP.

(CNN Español) – La primera temporada de "Luis Miguel: La Serie", transmitida por Netflix (América Latina y España) y Telemundo (Estados Unidos) marcó tendencias, no solo musicales, sino también de moda.

A tres semanas de estrenarse la serie, usuarios de Instagram comenzaron a compartir un dibujo peculiar, una ilustración del papá de Luis Miguel con la frase: "Te odio Luisito Rey".

La diseñadora mexicana Roxana Ramos es la mente detrás de este dibujo, que a pocos días de su creación, se convirtió en camiseta y luego, en toda una colección de ropa alusiva a la serie biográfica del "Sol de México".

Ramos, también conocida en Instagram como "Taquito Jocoque", habló recientemente con Zona Pop, el podcast de cultura pop de CNN en Español, sobre cómo la crítica entre amigos llegó a convertirse en una colección de moda.

"Te odio Luisito Rey" comenzó en un grupo de WhatsApp

Luego de comenzar la serie en Santiago de Chile, "Taquito Jocoque" regresa a su natal México y se reune con su grupo de amigos para ver, como todos los domingos, un capítulo más de "Luis Miguel: La Serie".

Roxana Ramos, conocida como Taquito Jocoque en Instagram, creadora de la camiseta "Te odio Luisito Rey". (Crédito: Roxana Ramos)

Quizás "Yo Que No Vivo Sin Ti", la tercera parte de esta bio-serie fue la culpable o no del nacimiento de esta colección.

En el capítulo, Luis Rey logra -con formas no bien vistas por la audiencia- que su hijo Micky (en ese entonces de 11 años), cante en la boda de Paulina López Portillo, hija del entonces presidente de México, José López Portillo.

"Todos los domingos nos juntamos a ver (la serie) y justo para la (camiseta) de Luisito, el lunes (7 de mayo) yo hago una ilustración que era hasta para yo mandar a mi grupo de WhatsApp, porque normalmente termina el episodio y lo comentamos. Normalmente yo comparto mis dibujos en Instagram, lo comparto y la gente empieza a pedir playera", dijo la ilustradora a Zona Pop.

El dibujo que inicialmente era para su grupo de WhatsApp se volvió viral en las redes sociales, lo que se tradujo en una pequeña producción de 50 camisetas que salieron a la venta en la página Ropa Vejero, y que según la diseñadora, se agotaron en cuestión de días.

Ramos dice estar sorprendida con la reacción de la gente y no esperaba que su dibujo causara furor. La "fiebre" por la serie llegó al punto que su dibujo se empezó a usar de manera pirata en México y otros países de Latinoamérica.

"Me habló una chica de Perú (diciendo) que ella estaba vendiendo (la playera) en su tienda pero se acaba de dar cuenta que es pirata", dice Ramos.

La camiseta que nadie entendió

Luego de ese primer dibujo, se hizo costumbre esperar los lunes la reacción de Ramos en su cuenta de Instagram. Sus seguidores, entre los que se incluyen varios de los protagonistas de la serie, esperaban con ansias ver si fueron ilustrados por la diseñadora.

La segunda camiseta que realizó Ramos fue una que, según la diseñadora, nadie entendió.

"La de Luis Miguel nadie la entiende. Todo el mundo cuenta una historia, pero la de Luis Miguel en verdad es Luis Miguel adulto abrazando a Luis Miguel niño. Pero, nadie entendió la imagen, todo el mundo piensa que es el papá, Marcela, es como que nadie entiende que es, pero la realidad es esa", asegura la diseñadora.

La tercera camiseta de la colección fue dedicaba a la fotógrafa mexicana Mariana Yazbek con las palabras "Culpable o no", tema que fue interpretado en el cuarto episodio de la serie, en donde Yazbek y Luis Miguel terminan su relación.

El cadete Tello, el tío Tito, la mamá del "Sol de México" Marcela Basteri y una versión de "No te mueras Luisito Rey", también forman parte de la colección.

Las camisetas, que tienen un costo de 399 pesos (equivcalente a US$ 20), también están a la venta en las tiendas de Casa Salt en la Ciudad de México.

