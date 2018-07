Renuncia obispo auxiliar de Tegucigalpa, Honduras

(CNN Español) – El papa Francisco aceptó este viernes la renuncia del obispo auxiliar de la arquidiócesis de Tegucigalpa, Honduras, Juan José Pineda. Se trata de uno de los principales colaboradores del cardenal Óscar Rodríguez Maradiaga, quien es muy cercano al pontífice.

Scroll for more content...

En una carta que se hizo pública este viernes, Pineda explica que hace unos meses le presentó personalmente su renuncia al papa. Y, aunque no ofrece más detalles sobre la razón de su dimisión, asegura que “los motivos los conocen Dios y sus superiores”. También agrega que ha actuado en “plena conciencia y libertad y que quisiera que todos estén en paz".

Al ser consultado por CNN sobre las causas de la renuncia de Pineda, el portavoz de el Vaticano señaló que no daría más detalles al respecto.

Por su parte, el arzobispado de Tegucigalpa publicó un comunicado este viernes en el que le agradeció a Pineda por sus 13 años como obispo auxiliar.

A finales de 2017, el cardenal Óscar Rodríguez Maradiaga y Pineda se vieron envueltos en un escándalo cuando la publicación L’Espresso de Italia reveló, tras una investigación, que existía un registro de supuestos pagos al cardenal por parte de la Universidad Católica de Honduras. Según documentos a los que accedió L’Espresso y cuya autenticidad CNN no ha podido confirmar, Rodríguez Maradiaga recibía de la universidad cerca de 41.600 dólares al mes y Pineda, una cantidad menor.

Luego de esa publicación, el cardenal Rodríguez Maradiaga concedió una entrevista a Suyapa Medios, la red de medios de comunicación dependiente de la Iglesia católica en Honduras, en la que desmintió categóricamente las acusaciones del periódico italiano L’Espresso. También explicó que el dinero recibido no fue para uso personal sino que se destinó a ayudar a los pobres y a las parroquias en zonas rurales de Honduras. Pineda no se pronunció sobre estos señalamientos y en Honduras no existió una investigación sobre el caso.

En ese momento, el Vaticano también informó que el papa Francisco se comunicó con el cardenal Rodríguez Maradiaga para manifestarle su apoyo y le dijo: "Me duele lo malo que han hecho contra ti, pero tú no te preocupes”.

Aunque el reporte de L’Espresso se enfocó principalmente en el supuesto manejo de fondos por parte de la Iglesia, también reveló que un obispo que habría sido enviado a Honduras a investigar estos hechos encontró denuncias de conducta inapropiada contra el entonces obispo Juan José Pineda.

En su respuesta de 2017, Rodríguez Maradiaga no se refirió a las presuntas denuncias por abuso contra el exobispo Pineda. Sin embargo, según la Agencia Católica de Informaciones, el cardenal les confirmó a través de un correo electrónico que Pineda “pidió al papa Francisco una visita apostólica para limpiar su nombre.”

En marzo de 2018, el National Catholic Register (NCR) publicó un artículo en el que amplía lo reportado inicialmente por L’Espresso. El NCR asegura haber accedido al supuesto informe presentado al papa Francisco por el enviado especial a Honduras, en el que se detallan testimonios sobre acoso sexual por parte del exobispo Pineda a tres exseminaristas. Según las declaraciones de los exseminaristas, los abusos habrían ocurrido cuando Pineda trabajaba en el seminario de Tegucigalpa. Los testimonios de los exseminaristas detallan intentos de contactos inapropriados.

CNN no ha podido comprobar la existencia de dicho informe.

El portavoz del Ministerio Público de Honduras confirmó a CNN que no existe alguna denuncia formal contra Pineda. CNN intentó comunicarse con el seminario en Tegucigalpa y con Juan José Pineda para conocer su versión, sin éxito.