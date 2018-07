Polémica en Ecuador tras declaraciones de Lenín Moreno sobre la falta de higiene de niños campesinos

(CNN Español) - El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, generó revuelo en las redes sociales luego de unas controversiales declaraciones sobre la higiene de los niños campesinos. Esto sucedió el 12 de julio durante un evento público en la inauguración de una autopista en la ciudad de Cuenca.

Moreno anunció la construcción de más escuelas para solucionar el problema de las largas distancias que, según dijo, deben recorrer los estudiantes desde su casa para llegar a las aulas.

Al referirse a una propuesta que le presentaron de incorporar duchas en los colegios para que los niños se bañen al llegar, comentó que no le parecía necesario ya que los niños campesinos no se bañan todos los días debido al clima.

“A esa edad, en ese frío, pretender que un niño se bañe todos los días, un niño campesino, otras costumbres. Por eso hay que pensar en ellos, por eso hay que preguntar, conversar, dialogar y nos dijeron 'queremos que las escuelas estén cerca' y estamos haciendo escuelas cerca”, dijo.

El presidente incluso se puso de ejemplo al decir que él tampoco se bañaba diariamente cuando era niño.

“Yo recuerdo a los 7 años baño diario ni soñar, pues. El baño era los sábados, con agua calentada al ambiente, una jarrita de agua también en el reverbero se ponía ahí y pare de contar... y si no podía evitarlo me bañaba todos los sábados”.

El video con las declaraciones de Moreno se hizo viral con más de 400.000 visitas en Facebook y miles críticas a las palabras del mandatario.

El usuario Marco Aníbal Navas Leiva comentó en Facebook: “Acceder a vivienda con agua potable, luz eléctrica y ducha en su interior es un derecho humano... Que un presidente califique de ‘costumbres campesinas’ a una problemática de pobreza, desigualdad, exclusión e inequidad es indicador de su incapacidad para ejercer tal cargo.”

En Twitter algunos cuestionaron el razonamiento del presidente

NOTICIAS AROMA ESTÉREO: Según el razonamiento lógico y la limitación del señor presidente ahora les toca baño a los indígenas no se quien mas se baña solo los sabados que... https://t.co/aGmitl8It1

— AROMA ESTÉREO Radio & Tv. (@radiofederal143) July 14, 2018

Jajajajajajs. Como menosprecia o los pobres indígenas éste traidor de @Lenin Moreno. En vez de ser incluyente los llega a menospreciar, a tal punto que no necesitan bañarse a diario. Claro; como si nuestros hermanos indígenas fueran sucios y tienen que andar mal orientes como el. https://t.co/yR1P0UIigF

— Euclides Granda (@JuanMan98632328) July 13, 2018

y que le parece el discurso de exclusiòn social que permanentemente hace Lenìn Moreno contra el sector indìgena, Moreno quiere que los ninos indìgenas estudien en una escuela unidocente, asì su màxima aspiraciòn serà labrar el campo

— Quirino Taiano (@Quirinotai) July 13, 2018

Esto es mundial. @Lenin reclama que @MashiRafael construyó escuelas con ducha para los niños “hay q entender las costumbres en el campo, solo se bañan una vez a la semana” y que los hospitales son muy grandes y permite q los pacientes se escapen. https://t.co/GtL6hTL5ri

— Amauri Chamorro (@amaurichamorro) July 13, 2018

Lenin moreno dice que los niños campesinos no deben bañarse todos los días y que los hospitales no deben ser grandes xq pacientes se escapan (NO ES BROMA) ---- https://t.co/OBqGYukKu0

— Consue Bowen Manzur (@consuemary) July 13, 2018

Hasta el momento, Lenín Moreno no ha respondido a esta ola de críticas.

Pobreza en Ecuador

Según un informe del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda de Ecuador publicado en el 2015, 68% de campesinos e indígenas viven en zonas rurales en Ecuador.

Según el reporte, la pobreza en las zonas rurales se caracteriza por condiciones de desigualdad que se estructuran por la segregación social y espacial, la discriminación y violencia que limitan el acceso a bienes y servicios básicos.

Según datos del Banco Mundial, solo el 56% de la población rural tiene acceso a servicios de agua potable.

Esta no es la primera vez que Moreno causa controversia. El pasado 3 de mayo cuestionó la labor de algunos médicos al decir que "hay en el mundo más gente especialista en cáncer que pacientes con cáncer" y agregó que tras un diagnóstico de cáncer al paciente le cambia la vida y el médico cambia de carro. Posteriormente, el mandatario se disculpó por sus palabras.

Políticos polémicos

Lenín Moreno no es la única figura política que ha generado polémica por sus comentarios.

En México, durante su campaña presidencial, Jaime Rodríguez Calderón, “El Bronco”, propuso modificar la constitución para aprobar la pena de muerte y “mochar” las manos a los delincuentes. La Constitución de México en su artículo 22 prohíbe “las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie”, entre otros, y agrega que “toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ocasiona frecuentes controversias con sus opiniones sobre diferentes temas. Una de ellas fue sobre el cambio climático. En una entrevista con Fox News el 11 de diciembre de 2016, Trump declaró que nadie sabe realmente si el cambio climático es algo real.

En 2015, el entonces candidato Trump se burló de la condición física de uno de los reporteros del diario The New York Times. Durante uno de sus discursos, Trump utilizó una voz exagerada y un movimiento con su mano para pretender ser Serge Kovaleski. El reportero tiene una condición crónica llamada artrogriposis, la cual limita el movimiento de sus brazos.

"Encontramos indignante que él pueda ridiculizar la apariencia física de uno de nuestros reporteros", dijo un portavoz de este diario a CNN. Trump nunca se disculpó sobre este incidente y la Casa Blanca tampoco emitió comentarios.