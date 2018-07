No, Quino no está en contra del aborto legal en Argentina... y Mafalda tampoco

(CNN Español) - ¿Está Mafalda en contra del aborto legal en Argentina? Esta semana se hizo viral en el país sudamericano una imagen de la contestataria niña con el pañuelo azul —símbolo de quienes están en contra de la nueva ley— y un supuesto texto de Quino, su autor, en el que supuestamente apoya a este movimiento. Sin embargo, horas después la editorial que le publica desde hace décadas salió a desmentirlo.

"Se han difundido imágenes de Mafalda con el pañuelo azul que simboliza la oposición a la ley de interrupción voluntaria del embarazo. No la he autorizado, no refleja mi posición y solicito sea removida", se lee en un comunicado difundido por Ediciones de la Flor en su página de Facebook.

La nota va acompañada de una imagen actual de Joaquín Salvador Lavado Tejón (Quino), que tiene ya 86 años, y su DNI y lleva la fecha del 19 de julio de este año.

"Siempre he acompañado las causas de los derechos humanos en general, y la de los derechos humanos de las mujeres en particular, a quienes les deseo suerte en sus reivindicaciones", concluye el breve comunicado.

Las cuentas oficiales de Twitter y Facebook de Mafalda también han salido al paso: "Quino no se manifestó a favor ni en contra de la legalización del aborto", se lee en un mensaje distribuido este jueves.

De acuerdo con el texto, "todas las manifestaciones que se le atribuyen en las redes al respecto no son propias ni oficiales".

Informamos que Quino no se manifestó a favor ni en contra de la legalización del aborto. Sólo, siempre y explícitamente a favor de los derechos de las mujeres. Por lo tanto, todas las manifestaciones que se le atribuyen en las redes al respecto no son propias ni oficiales.

Debate del aborto

Luego de una maratónica y muy ajustada aprobación en la Cámara de Diputados, el proyecto de ley para la legalización del aborto llegó a principios de julio al Senado de Argentina, donde se llevan a cabo una serie de debates para definir si tiene o no futuro para convertirse en ley de la república.

El proyecto de ley sobre el régimen de interrupción voluntaria del embarazo, que el 14 de junio fue aprobado con 129 votos a favor, 125 en contra y una abstención, tras una maratónica sesión de 23 horas en la Cámara de Diputados. El texto aprobado permite la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 de gestación.

El próximo 8 de agosto será la votación en el Senado, y si se aprueba en esta cámara, el proyecto deberá pasar por sanción presidencial para ser aprobado y convertirse en ley. En caso de que el Senado haga cambios en el articulado, el proyecto tendría que volver a la Cámara de Diputados. Y si lo rechazan, se archiva el proyecto y será necesario volver a empezar el proceso en 2019.