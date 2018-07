Reabre la autopista 1 de Big Sur en California más de un año después de un descomunal derrumbe

(CNN) - Una parte de la pintoresca autopista 1 de California reabrió el miércoles más de un año después de que un gran deslizamiento de tierra sepultara la carretera, dijeron funcionarios de transporte.

Scroll for more content...

El deslizamiento de tierra en Mud Creek en 2017 acumuló seis millones de toneladas de roca y tierra en una sección de aproximadamente unos 400 metros de la carretera costera en la región de Big Sur. La carretera ya había estado cerrada en ese lugar durante meses, en otros puntos, después de que un invierno inusualmente duro y las lluvias de primavera causaran deslizamientos de tierra.

MIRA: Un descomunal derrumbe entierra espectacular carretera en California

La autopista 1, también conocida como la Autovía de la Costa del Pacífico, es la arteria principal que atraviesa Big Sur, un tramo pintoresco y una gran atracción turística.

"El sueño de viajar por la carretera 1 desde San Francisco a San Diego es una realidad otra vez", dijo Susana Cruz, una vocera del Departamento de Transporte de California, Caltrans.

Los deslizamientos de tierra habían dañado diferentes partes, atascando el acceso completo en la carretera. Otras partes, incluido el puente Pfeiffer Canyon, fue reconstruido y reabierto el año pasado.

La porción en Mud Creek, ubicada a unos 14 kilómetros al norte de la línea San Luis Obispo/condado de Monterey, fue la última pieza para reabrir toda la carretera 1, dijo Cruz el miércoles.

Localización de los diferentes puntos sepultados por el derrumbamiento en la carretera 1 de California.

El proyecto de reparación de 54 millones de dólares en Mud Creek incluyó la reconstrucción de unos 400 metros de una nueva carretera construida sobre un nuevo material de deslizamiento y un dique compactado en los extremos sur y norte, según Caltrans. El camino está a una altura de 45 a 80 metros sobre el nivel del mar y está reforzado por diques, arcenes, rocas y otros materiales, dijo Caltrans.

MIRA: California ya no votará para decidir si se divide en tres nuevos estados en EE. UU.

#Hwy1 at Mud Creek south of #BigSur is OPEN for business as of 9:45am! Safe travels, everyone. pic.twitter.com/hxX3AgQ1Dp

— Caltrans District 5 (@CaltransD5) July 18, 2018

Cruz dijo que la porción en Mud Creek abrió dos meses antes de lo previsto y dos días antes del corte de cinta oficial, previsto para el viernes.

Big news: contractor John Madonna made great progress past week so final roadway striping & inspection by our crews is underway. As a result, #Hwy1 at Mud Creek south of #BigSur will RE-OPEN tomorrow Weds, July 18 by 10am, nearly 14 months after massive landslide on May 20, 2017. pic.twitter.com/YOeZGEHy9H

— Caltrans District 5 (@CaltransD5) July 17, 2018

Las empresas a lo largo de la carretera de la costa del Pacífico dieron la bienvenida a los conductores que vienen de ambos lados de la carretera.

"Ya está empezando a mejorar, especialmente los fines de semana, la gente sigue bajando, pero ahora van a venir de ambas direcciones", dijo el camarero Ringo Jukes, que trabaja en un café cercano, a la afiliada de CNN KSBW.- Darran Simon y Madison Park, de CNN, contribuyeron a este reporte.