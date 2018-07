Nicolás Maduro llama "Cuque" a Iván Duque y asegura que Álvaro Uribe dirigirá Colombia desde Twitter

(CNN Español) - El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo que no conoce el nombre del presidente electo de Colombia, Iván Duque. "No me he aprendido el nombre del presidente electo de Colombia. ¿Cómo se llama? Cuque. No me aprendo el nombre, me lo aprenderé", señaló el martes durante su discurso en La Habana, Cuba, en el XXIV Foro de São Paulo.

El mandatario bolivariano criticó al futuro nuevo presidente, pese a decir que no sabía su nombre. También aseguró que el mentor de Duque, el expresidente Álvaro Uribe, será quien presida Colombia en la sombra, "desde Twitter", proclamó.

“¿Va a presidir Colombia ahora, no? Va a presidir por Twitter. Uribe dirige Colombia, ahora, por Twitter”, dijo Maduro, que arrancó las risas y aplausos de los asistentes al foro que agrupa a los partidos de izquierda de América Latina.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, durante su discurso en el Foro de Sao Paulo este martes. (Crédito: YAMIL LAGE/AFP/Getty Images)

"El señor presidente electo dirigido por el Twitter de Álvaro Uribe Vélez. O, ¿quién va a gobernar?", continuó el mandatario venezolano. "Veremos, pues".

El presidente también criticó la salida de Colombia de la Unión de Naciones Sudamericanas, Unasur, y recordó que Uribe fue uno de los que formaron la institución en sus principios.

Ni Uribe ni Duque han hecho comentarios públicos al respecto. Desde el Partido de Centro Democrático, al que pertenecen ambos, explicaron a CNN en Español que Duque está centrado en la designación de su gabinete.

Maduro hizo también un llamamiento a "enfrentar a la derecha intolerante" y llamando por "nuevas formas de acción y denuncia". Lamentó que cuando la izquierda era mayoría en América Latina "jamás se nos ocurrió perseguir a un Gobierno por ser de derechas". "Se los trató de integrar en una visión grande de la unión latinoamericana".