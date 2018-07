10 datos sorprendentes de Nelson Mandela que quizá no sabías

(CNN) - Fue amado y admirado por todo el mundo, reflejado en libros y películas, y colmado de premios y honores. Pero incluso la más pública de las personalidades guarda hechos poco conocidos ocultos en su biografía. Este jueves cumpliría 100 años.

A continuación 10 hechos sorprendentes que quizá no conocía sobre Nelson Mandela.

1. Hizo honor a su nombre: el nombre de nacimiento de Mandela era Rolihlahla. En xhosa, uno de los idiomas oficiales de Sudáfrica, "Rolihlahla" significa " tirar de la rama de un árbol", o alborotador. (El nombre " Nelson", se lo puso su maestra su primer día de clases en la primaria. Se desconoce por qué ella escogió ese nombre en particular. Fue a principios de la década de 1920 y a los niños africanos se les daban nombres de origen inglés, para que los colonizadores británicos pudieran pronunciarlos fácilmente).

2. Actuó brevemente en una película de Spike Lee: Tuvo una pequeña participación en la biografía de Spike Lee de 1992 llamada "Malcolm X". Casi al final de la película interpreta a un maestro recitando el famoso discurso de Malcom X a un salón lleno de estudiantes de Soweto. Pero el pacifista Mandela no diría "por cualquier medio necesario". Así que Lee recortó una secuencia de Malcolm X para terminar la película.

3. Un pájaro carpintero lleva su nombre: desde Ciudad del Cabo hasta California abundan las calles llamadas en honor a Mandela. Pero también ha sido objeto de algunos reconocimientos poco comunes. El año pasado, científicos bautizaron un pájaro carpintero prehistórico en honor a él: el Australopicus nelsonmandelai. En 1973, el instituto de física en la Universidad de Leeds llamó a una partícula nuclear la "partícula Mandela".

4. Estuvo casado con una Primera Dama: Antes de contraer nupcias con Mandela, a sus 80 años, Graca Machel, estuvo casada con el presidente de Mozambique, Samora Machel. Su matrimonio con Mandela, luego de la muerte de su esposo, la convirtió en primera dama de dos países.

5. Era un maestro del disfraz: Cuando Mandela escapaba de las autoridades durante su lucha contra el apartheid, se disfrazaba de diferentes maneras, incluyendo a un chófer. La prensa lo apodaba "el Pimpinela Negro" por sus tácticas de evasión a la policía. "Me convertí una criatura de la noche. Me mantenía escondido durante el día, y saldría a realizar mi trabajo cuando oscurecía", dijo en su biografía", Long Walk to Freedom" (El largo camino hacia la libertad).

6. Un deporte sangriento lo intrigaba: Además de la política, la otra pasión de Mandela era el boxeo. "No me gustaba la violencia del boxeo. Estaba más interesado en su ciencia, cómo mover tu cuerpo para protegerte, cómo utilizabas un plan para atacar y retirarte, y cómo llevabas el ritmo en una pelea", dice en su biografía.

7. Su plato preferido probablemente no sea el suyo: Él bebió vino y cenado con líderes mundiales. Pero lo que a Mandela le gustaba más comer eran los callos. Sí, el revestimiento del estómago de los animales de granja.

8. Renunció a su trabajo diario: Estudió leyes en la Universidad de Witwatersrand en Johannesburgo y fundó la primera firma de abogados negros en Johannesburgo, en 1952.

9. Estuvo en la lista de los terroristas más buscados de Estados Unidos: Mandela no fue retirado de esta lista hasta 2008, a los 89 años. Él y otros miembros del Congreso Nacional Africano fueron incluidos en ella debido a su lucha activa contra el apartheid.

10. Se inspiró en un poema: Mientras estuvo encarcelado en Robben Island durante décadas, Mandela leería "Invictus" de William Ernest Henley a sus compañeros de prisión. El poema, que resalta la importancia de no rendirse jamás, resonó con Mandela por sus líneas, "Soy el dueño de mi destino. Soy el capitán de mi alma". Puede conocer este poema por la película, Invictus, con Morgan Freeman protagonizando a Mandela.