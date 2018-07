Elon Musk se disculpa por decirle "pedófilo" al rescatista de la cueva de Tailandia

(CNNMoney) - Elon Musk se disculpó por decirle pedófilo a uno de los hombres involucrados en la misión de rescate en la cueva de Tailandia.

El presidente ejecutivo de Tesla se enfrentó a intensas críticas por las afirmaciones infundadas contra Vernon Unsworth, un espeleólogo que participó en la misión de rescate para salvar a los 12 niños y su entrenador de una cueva inundada en Tailandia.

Musk expresó su arrepentimiento en Twitter y dijo que aunque las palabras de Unsworth lo provocaron, “sus acciones contra mí no justifican mis acciones contra él y por eso me disculpo con el señor Unsworth y con las compañías a las que represento como líder. La culpa es mía y solo mía”.

Nonetheless, his actions against me do not justify my actions against him, and for that I apologize to Mr. Unsworth and to the companies I represent as leader. The fault is mine and mine alone.

— Elon Musk (@elonmusk) July 18, 2018

Unsworth dijo que estaba considerando tomar acciones legales contra el multimillonario de la tecnología.

Gene Munster, un alto analista de tecnología y gerente socio en Loup Ventures, escribió una carta abierta a Musk pidiéndole controlar sus arrebatos y comportamiento errático para que pueda “recuperar la confianza de los inversores”.

“Su comportamiento está alimentando una percepción inútil de su liderazgo: sensible e irritable”, escribió Munster en la carta publicada “en nombre de los inversores que creen en usted y en su misión”.

Munster le aconsejó a Musk que se disculpara, enfocándose en alcanzar la misión de Tesla y “considerar tomar un descanso de Twitter”.

Musk pareció ignorar esta última parte del consejo. Su disculpa hacia Unsworth llegó en un tuit de dos partes, publicado como respuesta a otro usuario que publicó una historia defendiendo al CEO de Tesla.

La controversia empezó cuando Unsworth describió el intento de Musk de ayudar a salvar a los niños de la cueva en un “submarino de tamaño para niños” como un truco de relaciones públicas, diciendo a CNN que la cápsula miniatura “no tenía ninguna oportunidad de funcionar”.

Durante la entrevista con CNN desde Tailandia, Unsworth dijo que Musk podía "meter el submarino donde le duela".

Musk respondió con unas declaraciones infundadas poco después.

Musk tiene antecedentes de estallar en Twitter. Ha atacado en varias oportunidades a periodistas por el cubrimiento crítico de Tesla, que no alcanzó los objetivos de producción del Modelo 3, perdió a altos ejecutivos y se enfrentó a investigadores del gobierno.

Solo la semana pasada, uno de los grandes inversores de Tesla le pidió al CEO que se alejara de los problemas.

“Creemos que lo que necesitamos es un tiempo de tranquilidad y paz para trabajar en esos temas de producción”, dijo James Anderson, socio de la cuarta empresa inversora de Tesla, Baillie Gifford & Co., en una entrevista con Bloomberg Television.

“Creo que sería bueno solo concentrarnos en la tarea central”, agregó.

- Seth Fiegerman y Danielle Wiener-Bronner contribuyeron con este reporte.