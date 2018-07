Los 12 niños de la cueva de Tailandia y su entrenador salen del hospital casi un mes luego de perderse

(CNN) - Los 12 miembros de un equipo de fútbol juvenil y su entrenador que pasaron más de dos semanas atrapados bajo tierra en una red de cuevas inundadas en el norte de Tailandia han sido dados de alta del hospital.

Scroll for more content...

MIRA: Australia condecorará a los buzos que rescataron al grupo atrapado en cueva de Tailandia

Los chicos hicieron su primera aparición pública desde la dura prueba en una conferencia de prensa especialmente organizada, antes de regresar a casa con sus familias el miércoles por la tarde.

Los 12 jugadores y su entrenador han estado bajo estricta supervisión en el hospital Chiang Rai Prachanukroh, cerca de la frontera con Myanmar, desde que fueron rescatados de la cueva el 10 de julio.

Video by @CNN’s @patrick_bkk of the #WildBoar boys emerging from hospital in Chiang Rai #ThamLuang pic.twitter.com/ivS0AXeKQu

— Rebecca Wright (@bexwright1) July 18, 2018

La dramática misión captó la atención del mundo, con jefes de Estado, celebridades e incluso estrellas de fútbol en la Copa del Mundo en Rusia enviando buenos deseos y mensajes de esperanza a los niños y al equipo de buzos y expertos en rescate.

Los muchachos desaparecieron el 23 de junio después de ingresar a la extensa red de cuevas de Tham Luang a través de una pequeña entrada que pronto se vio inundada por las lluvias monzónicas estacionales.

Los amigos dijeron que conocían los peligros y que las cuevas se consideraban fuera de los límites en esta época del año.

Fueron encontrados casi dos semanas después de desaparecer, habiendo sobrevivido bebiendo el agua que goteaba del techo de las cuevas que se filtra naturalmente.

Pero un final feliz estaba lejos de estar asegurado. El aumento de las aguas y la caída en picado de los niveles de oxígeno convencieron a los rescatistas de que era necesario hacer algo más temprano que tarde, a pesar de que los expertos buzos dijeron que la cueva presentaba algunas de las condiciones más duras que jamás hayan enfrentado.