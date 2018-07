Trump, “el perrito de Putin”: así reaccionó la prensa internacional a la cumbre entre Estados Unidos y Rusia

(CNN) – Los periódicos alrededor del mundo publicaron en su portada de este martes diferentes imágenes de la misma escena: el presidente de Estados Unidos Donald Trump y el mandatario de Rusia Vladimir Putin lado a lado, durante la conferencia de prensa que dieron el día anterior, tras su reunión privada de dos horas en Helsinki, Finlandia.

Durante ese momento, Trump se negó a respaldar la conclusión de la comunidad de inteligencia de EE.UU. acerca de que Rusia interfirió en la elección presidencial de su país en 2016 (aunque un día después haya dicho lo contrario). Y, en lugar de enfrentar a Putin, acogió la negación “extremadamente fuerte y poderosa” del presidente ruso.

A la mañana siguiente, el diario sensacionalista británico Daily Mirror publicó la cobertura de la cumbre en primera página, refiriéndose a Trump como “el perrito de Putin” y citando al exdirector de la CIA John Brennan, quien describió el desempeño del presidente estadounidense como “nada menos que traidor”.

Tuesday’s MIRROR: Putin’s poodle #tomorrowspaperstoday pic.twitter.com/aXep2SRGa5

— Helen Miller (@MsHelicat) July 16, 2018

“El Mirror de este martes: El perrito de Putin”

En Finlandia, país anfitrión de la cumbre, el periódico Kauppaleh usó una analogía dutbolística para su primera plana: “Trump 0 -1 Putin”, junto a una foto en la que el mandatario de EE.UU. aparece sosteniendo un balón que el líder ruso le regaló. La cumbre ocurrió un día después de que el Mundial de Rusia 2018 terminara.

This morning’s paper here in Finland pic.twitter.com/Xg0wPJZsKR

— Jake Tapper (@jaketapper) July 17, 2018

“El periódico de esta mañana aquí en Finlandia"

En la Rusia de Putin, el Komsomolskaya Pravda publicó el titular: "Cómo el apretón de manos de ayer entre Putin y Trump es diferente al del año pasado".

Por su parte, el también diario ruso MK tituló: “Trump y Putin intercambiaron el llegar tarde”. Y en el subtítulo se leía: “Y no dijeron nada sobre la fuerza de su apretón de manos”.

Y la prensa estadounidense…

Ni en casa le fue bien a Trump con la prensa. El New York Post se la jugó con el titular: “No ver el mal”, acompañado de “el 'presi' le da un gran abrazo de oso a su malvado mejor amigo Vlad, golpea a la inteligencia de EE.UU.”, en la parte superior de la portada.

Even the New York Post is ripping into Trump for #HELSINKI2018 pic.twitter.com/zFOcokiGCx

— Nick Bryant (@NickBryantNY) July 17, 2018

"Hasta el New York Post está criticando a Trump por #HELSINKI2018"

En cuanto a The New York Times, el diario dedicó gran parte de su portada a la historia que tituló “Trump, con Putin, ataca la inteligencia de 2016”, escrito arriba de una fotografía en los dos líderes aparecen dándose la mano.

Tuesday's New York Times: "TRUMP, WITH PUTIN, ATTACKS 2016 INTELLIGENCE" pic.twitter.com/lXI2FbVmWj

— Chris Donovan (@chrisdonovan) July 17, 2018

"The New York Times del martes: 'TRUMP, CON PUTIN, ATACA LA INTELIGENCIA DE 2016'"

Mientras que The Wall Street Journal, propiedad de Rupert Murdoch, declaró que la conferencia de prensa fue una “vergüenza personal y nacional”, además de señalar que Trump “proyectó debilidad”. Todo bajo el título de “Trump cuestiona la intromisión de Rusia”.

Take an early look at the front page of The Wall Street Journalhttps://t.co/5xQPDPcm8q pic.twitter.com/yPSFqDzYMq

— The Wall Street Journal (@WSJ) July 17, 2018

“Echa un vistazo temprano a la portada de The Wall Street Journal”.

En Latinoamérica, Trump también se robó los titulares

Aunque esta noticia no ocupó el protagonismo de la primera plana en el periódico mexicano El Universal, sí aparece en la parte superior con el titular: “Trump cree más en Putin que en la CIA” y explicó que por esto el mandatario estadounidense enfrenta críticas.

En Argentina, el diario El Clarín abrió titulando: “En la primera cumbre con Putin, Trump descalificó a la inteligencia de EE.UU.” y explicó, como tantos otros, que los dos líderes pusieron en duda la veracidad de las conclusiones hechas por las agencias sobre la trama rusa.

La Nación, también argentino, publicó una imagen de Putin y Trump dándose la mano bajo el texto: “Conacto en Helsinki, furia en Washington”.

El diario El Tiempo, de Colombia, retomó la imagen de Trump lanzando el balón que Putin le regaló durante la cumbre y optó por encabezar la portada de su edición con “Trump y Putin, ¿nuevos amigos?”.

El Mercurio, de Chile, le dedicó al parte superior de su primera plana a la noticia, con un título que explica que “Trump pone en duda al Servicio Secreto de EE.UU. en cita con Putin y desata críticas”.

“Trump es mi favorito”, así titularon los medios europeos

El periódico sueco HBL publicó la noticia con “Putin: Trump es mi favorito”, justo arriba de una imagen del líder ruso sonriendo junto al presidente estadounidense.

“Putin: Trump was my favorite” pic.twitter.com/yJCzNItq4p

— Jake Tapper (@jaketapper) July 17, 2018

“Putin: Trump es mi favorito”

En Francia, Le Monde encabezó su portada con: “Donald Trump, el mejor de los aliados con Vladimir Putin”.

#ALaUne Trump, meilleur allié de Poutine | #CM2018 Le triomphal retour des Bleus | Les députés LRM veulent accélérer sur la PMA

Et pour vous abonner ➡️ https://t.co/cN0KPhRB7S pic.twitter.com/UZj3onZTQl

— Le Monde ⭐️⭐️ (@lemondefr) July 17, 2018

Y en Italia, La Repubblica publicó: “El gran acuerdo de Trump-Putin, la inteligencia de Estados Unidos se rebela”.