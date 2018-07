Por qué Donald Trump simplemente no puede dejar de decir cosas buenas sobre Vladimir Putin

(CNN) - El presidente Donald Trump puede encontrar una mala palabra para hablar de casi cualquier persona: el papa Francisco, familiares de militares, el senador de Arizona John McCain, un periodista discapacitado, y así sucesivamente.

Scroll for more content...

Una persona parece ser una excepción a esa regla: Vladimir Putin, presidente de Rusia.

Una y otra vez durante sus casi 18 meses en el cargo, Trump se ha resistido a decir algo malo sobre Putin. Lo cual es extraño porque, bueno, Rusia trató amplia y profundamente de influir en las elecciones presidenciales de 2016. Y eso es relevante porque Trump se reunió con Putin este lunes, a pesar de que el fiscal especial Robert Mueller acusó formalmente a una docena de rusos este viernes por sus conexiones con la intromisión electoral.

¿Por qué Putin llega tarde con frecuencia a sus reuniones?

Le pedí a Brenna Williams que mostrara todo, o todo lo que pudo encontrar, sobre Trump desde su inauguración en enero de 2017. Aunque no es una lista completa, estas son algunas de las cosas más notables que Trump ha dicho sobre su homólogo ruso, en orden cronológico inverso.

1. "Felicitaciones a Francia, que jugó un fútbol extraordinario, al ganar la Copa Mundial de 2018. Además, felicitaciones al presidente Putin y a Rusia por organizar un torneo de la Copa del Mundo realmente grandioso, ¡uno de los mejores de la historia!".

2. "Tendría una muy buena relación con el presidente Putin si pasáramos tiempo juntos".

3. "Creo que tendremos la oportunidad de tener una muy buena relación con Rusia y una muy buena oportunidad, una muy buena relación con el presidente Putin".

4. "¿Sabes qué? Putin es bueno. Es bueno. Todos somos buenos".

5. "Creo que podría tener una muy buena relación con el presidente Putin".

6. "Llamé al presidente Putin de Rusia para felicitarlo por su victoria en las elecciones (en el pasado, Obama también lo llamó). Los medios de noticias falsas están enloquecidos porque querían que lo condene. Están equivocados. Llevarse bien con Rusia (y otros) es algo bueno, no malo... ".

LEE: Putin dice que la Guerra Fría "es una cosa del pasado" y que Rusia "nunca ha interferido" en las elecciones de EE.UU.

7. "Creo que el presidente Putin realmente siente, y lo siente con firmeza, que no se inmiscuyó en nuestra elección".

8. "Pero creo que Putin y yo, el presidente Putin y yo, tendríamos una gran relación, y eso sería genial para ambos países".

9. "Entonces miren eso, y el presidente Putin dice con mucha fuerza, vehementemente, que no tuvo nada que ver con eso. Ahora, eso no está en discusión".

10. "El presidente Putin y yo hemos estado discutiendo varias cosas y creo que están yendo muy bien. Tenemos algunas muy, muy buenas conversaciones. Vamos a tener una charla ahora y obviamente eso continuará. Pero esperamos con ansias muchas cosas buenas y positivas que están sucediendo para Rusia, para Estados Unidos y para todos los interesados".

11. "Mira, sería mucho más fácil para mí ser duro con Rusia, pero luego no vamos a tener un acuerdo".

MIRA: Trump podría pedir directamente a Putin extradición de funcionarios rusos por injerenciaa, dice analista

Entonces, ¿por qué Trump es tan reacio a decir una palabra negativa sobre Putin? Aquí hay algunas teorías, clasificadas de más a menos favorables para Trump:

Cree que las preocupaciones geopolíticas —el papel de Rusia en el trato con Corea del Norte, Siria, etc.— triunfan (ejem) sobre todo lo demás. Bajo esa línea de pensamiento, Trump ve a Rusia (y a Putin) como una especie de mal necesario.

Trump es un tipo de acuerdos. Sabe que no puedes hacer tratos con alguien si no puedes entrar en una habitación con esa persona. Y no puedes entrar en una habitación con alguien si lo único que haces es hablar mal de él o ella.

Trump se siente atraído por los hombres fuertes con un matiz, o más que un tinte, de autoritarismo en su estilo de liderazgo. Hay una parte de él que admira la capacidad de Putin para obtener total lealtad y no tener que lidiar con un adversario (también conocido como independiente).

Lo que está claro es que Trump no va a salir de la cumbre / reunión del lunes diciendo algo negativo sobre Putin. No lo ha hecho en 18 meses como presidente, y dos años más como candidato, y no comenzará este lunes en Helsinki.

Entonces no esperes nada.