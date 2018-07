Mundial Rusia 2018: los mejores momentos que no olvidaremos de esta Copa del Mundo

(CNN) - Tras 64 partidos, 169 goles, 49.651 pases y cuatro tarjetas rojas, Rusia 2018 terminó y Francia fue el campeón.

Esta es considerada una de las Copas Mundiales más entretenidas jamás celebradas.

Para aliviar el dolor de aquellos que ya están lidiando con síntomas de abstinencia de fútbol, ​​estos son nuestros mejores momentos para recordar.

VAR

Quizás fue inevitable que el momento crucial de la final fuera decidido por el Arbitro de Video Asistente (VAR, por sus siglas en inglés).

Si hay una estrella que destacó más en Rusia 2018, ese fue Kylian Mbappé.

Esta fue la primera Copa del Mundo en contar con VAR y, cuando el réferi Nestor Pitana recurrió a él y posteriormente le concedió a Francia un penalti, la primera vez que el sistema se empleó en una final.

El árbitro de la final de Rusia 2018, entre Francia y Croacia, consulta al VAR.

En los primeros 48 partidos de grupo, el sistema tuvo una precisión del 99,3%, pero ha tenido un éxito del 100% en generar interminables debates.

Cuidado con tu cabeza

Michy Batshuayi, protagonizó uno de los momentos más graciosos de Rusia 2018, cuando pateó el balón para celebrar, este golpeó el poste del arco y le rebotó fuertemente en la cara.

Un momento bufonesco para recordar, si no eres de Bélgica, lo protagonizó Michy Batshuayi.

Luego de que Bélgica marcó a Inglaterra, el delantero del Chelsea pateó fuerte el balón a manera de celebración, pero este rebotó a uno de los postes del arco y le rebotó directamente a la cara.

3) El festejo de Michi Batshuayi --#Rusia2018

— Camilo Fuentes (@cafc03) July 16, 2018

Sí, eso dolió.

El jugador luego bromeó en Twitter: "Las celebraciones a lo Fortnite están muy sobrevaloradas, entonces tuve que crear algo nuevo."

Un problema de saque

El iraní Milad Mohammadi preparaba el saque más espectacular en la historia de la Copa del Mundo.

Day 7 – Iran are one nil down to Spain. 30 seconds to go, you have one last chance to get the ball in the box. Step forward Milad Mohammadi:

— Gavin Bergin (@fontofontaine) July 15, 2018

Con el balón en la mano, el defensor de 24 años hizo un gesto en la línea lateral, pero dudó, se detuvo cuando parecía listo para lanzar la pelota y volvió a un saque tradicional.

Eso fue probablemente lo más cerca que podremos llegar a una mezcla de fútbol y gimnasia.

Celebraciones polémicas

Shakiri y su polémica celebración, tras anotar un gol a Serbia.

Fue la celebración de gol de la que todos hablaban en las etapas de grupo, pero que no todos aplaudieron.

Granit Xhaka y Xherdan Shaqiri marcaron los goles en la victoria de Suiza por 2-1 sobre Serbia en Kaliningrado. Celebraron cruzando sus manos, formando un águila bicéfala, lo que fue interpretado como un homenaje a la bandera de Albania.

El 25 de junio, el organismo rector del mundo FIFA multó a Xhaka y Shaqiri con 10.133 dólares por "conducta antideportiva contraria a los principios de juego limpio".

Xhaka y Shaqiri tienen herencia kosovar. El padre de Xhaka, Ragip, se mudó a Suiza en la década de 1990 para escapar de la guerra en Kosovo. Su hermano menor Taulant juega por Albania. Shaqiri se fue cuando tenía cuatro años.

Kosovo declaró su independencia de Serbia diez años después del sangriento conflicto entre las fuerzas serbias y los rebeldes albano-kosovares. Serbia no reconoce a Kosovo como un país independiente.

Maradona, el famoso entre famosos

Desde Mick Jagger hasta el presidente ruso Vladimir Putin, políticos, estrellas de rock y excampeones mundiales estuvieron en Rusia 2018, pero quien capturó más atención que cualquier otro fue Diego Maradona.

Diego Maradona y uno de sus eufóricos momentos en Rusia 2018.

Fue fotografiado llorando cuando Argentina fue derrotada 3-0 por Croacia. Luego se le vio saludando con el dedo medio tras el último triunfo de su país contra Nigeria.

También tuvo un episodio médico: necesitó asistencia viendo a su selección. Nunca hubo un momento tranquilo cuando Maradona estuvo en la gradería.

Schadenfreude

Alemania tuvo que dejar Rusia 2018 antes de lo que todos esperaban.

La maldición del Mundial siguió viva.

Alemania comenzó el torneo como campeón reinante, pero no pudo llegar a los octavos de final. Acabó última de su grupo y se convirtió en el tercer campeón reinante consecutivamente en ser eliminado en la fase de grupos, después de Italia y España.

Es lo más pronto que el cuatro veces campeón ha sido eliminado de una Copa del Mundo desde 1938.

El canal brasileño de Fox Sports no pudo ocultar su alegría, dado que los alemanes vencieron a Brasil 7-1 hace cuatro años, llenando un tuit con "haha".

AHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAAHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAAHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAAHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAAHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAAHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAAHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAAHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA

— FOX Sports Brasil (@FoxSportsBrasil) June 27, 2018

Neymar, un actor

Aún se habla de los partidos de Neymar con Brasil, aunque probablemente no de la manera que el jugador más caro del mundo desease.

Neymar, en el suelo. Una imagen constante en lo que fue Rusia 2018.

Si el brasileño de 26 años no deslumbró en la Copa del Mundo, tampoco lo hizo mal. Sin embargo, su teatralidad ha cosechado críticas y llo convirtió en el blanco de una broma que barrió Internet.

Este fue el mes en que #neymarchallenge se hizo viral en las redes sociales, burlándose de la tendencia de la estrella Paris Saint-Germain a fingir una lesión.

En 360 minutos de fútbol en Rusia, Neymar pasó 14 minutos en el campo, según la cadena ​​suiza RTS.

Habilidades de balón detenido

Un gol tras un tiro de esquina, entre Inglaterra y Suecia.

Más del 40% de los goles en esta Copa del Mundo se marcaron en tiros de pelota quieta. Asimismo, 69 fueron anotados así, un nuevo récord de competencia con la marca más alta de 62 goles marcados en Francia 1998.

Ningún país ha sido tan despiadado como Inglaterra. De los 12 goles de los Three Lions, nueve fueron de pelota quieta: un nuevo récord mundialista.

Chaleco de Southgate

El seleccionador de Inglaterra, Gareth Southgate, de 47 años, guió a su equipo a una primera semifinal de la Copa del Mundo desde 1990. Y lo hizo con estilo, luciendo un chaleco elegante y ajustado en cada partido.

Marks & Spencer, el proveedor oficial de trajes para el equipo nacional, reportó un aumento del 35% en las ventas de chalecos durante la participación de Inglaterra.

Francia, campeona del Mundo

Este fue el torneo donde Francia confirmó su estado de superpotencia. El segundo equipo más joven del torneo logró el título por segunda vez en la historia del país.

Les Bleus es un equipo lleno de talento, desde N'Golo Kante (Chelsea) hasta Paul Pogba (Manchester United) y Antoine Griezmann (Atlético de Madrid). Sin embargo, el jugador joven que brilló más fue Kylian Mbappé, de 19 años.

Only the second teenager to have scored a goal in a #WorldCupFinal! Welcome to the club, @KMbappe – it's great to have some company! // O segundo adolescente a marcar um gol em uma final de #CopaDoMundo! Bem-vindo ao clube, Kylian – é ótimo ter a sua companhia!

— Pelé (@Pele) July 15, 2018

Aún con 19 años —ni había nacido cuando Francia ganó su primer Mundial– Mbappé consolidó su etiqueta de talento joven revelación en el fútbol mundial. Se convirtió en el segundo jugador más joven en anotar en una final después de Pelé, que anotó con 17 años en 1958.

En los cuartos de final contra Argentina, el delantero del PSG ya había igualado otra hazaña de Pelé, al convertirse en el segundo adolescente en marcar dos goles en un partido de Copa del Mundo.