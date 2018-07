Rescatista de los niños de Tailandia considera demandar a Elon Musk por un tuit en el que lo llamó "pedófilo"

(CNN) - El rescatista británico Vern Unsworth dijo que está considerando una acción legal contra el multimillonario estadounidense Elon Musk luego de que hiciera un reclamo infundado y despectivo diciendo que él era un "pedo", o "pedófilo", en un tuit que ahora está borrado.

Unsworth es un espeleólogo que vive en Tailandia y proporcionó conocimiento sobre el sistema de cuevas de Tham Luang, con lo que ayudó con el rescate de los 12 niños y su entrenador de fútbol de una cueva inundada la semana pasada.

Vern Unsworth, rescatista británico que vive en Tailandia, ayudó con el rescate de los 12 niños y el entrenador que duraron casi tres semanas atrapados en la cueva.

Musk, presidente ejecutivo de varias compañías estadounidenses de tecnología de alto perfil, hizo la aseveración a sus 22 millones de seguidores en redes sociales este domingo luego de que Unsworth criticara un submarino miniatura que él hizo.

Cuando un reportero de Nine Network le preguntó si iba a tomar acciones legales contra Musk, Unsworth respondió: "Sí, sí, no ha terminado".

"Creo que me llamó pedófilo. Bueno, si es por definición rescatar a 12 niños jóvenes... eso pone a todo el mundo en el mismo contexto", dijo Unsworth.

Cuando le preguntaron cómo se sentía por las palabras de Musk, Unsworth agregó: "No voy hacer ningún comentario más sobre él pero creo que la gente se dio cuenta de qué tipo de persona es".

La aseveración infundada llegó después de que Unsworht dijera que el submarino miniatura de Elon Musk era un "truco de relaciones públicas".

En una entrevista con CNN, Unsworth dijo que la cápsula de escape miniatura de Musk "no tenía absolutamente ninguna posibilidad de funcionar".

Puede "meter su submarino donde le duela", dijo Unsworth durante una entrevista en Tailandia.

Billionaire tech entrepreneur Elon Musk made an unfounded and disparaging claim about an expert caver involved in the Thai cave rescue, after the caver criticized Musk's idea of using a mini-sub for the rescue: https://t.co/aPifpjBPdy pic.twitter.com/CJAmJAK3qY

— CNN International (@cnni) July 16, 2018

Musk publicó la acusación sin fundamento poco después. No hay indicación de que las aseveraciones de Musk sean verdaderas y no proporcionó justificación o prueba para respaldar sus palabras.

Cuando los usuarios de Twitter empezaron a decir que las palabras de Musk eran injustas, volvió a contraatacar.

"Apuesto un dólar firmado a que es verdad", escribió Musk en otro tuit que también fue eliminado.

Representantes de Musk y sus compañías —Space X, Boring Co. y Tesla— no respondieron a requerimientos para hacer un comentario este domingo.

En medio de la tensa misión de rescate a principios de este mes, Musk anunció planes para ayudar. Luego hizo publicaciones regularmente en redes sociales, incluyendo fotos y un video de un submarino de "talla para niños" que fue construido y probado.

Al final, la cápsula no fue usada en la misión de rescate, y algunos criticaron a Musk por considerar que el submarino fue una distracción. El comandante de la misión, Narongsak Osotthanakorn, dijo en algún momento que el submarino "no se acomoda con nuestra misión", según BBC.

Just returned from Cave 3. Mini-sub is ready if needed. It is made of rocket parts & named Wild Boar after kids’ soccer team. Leaving here in case it may be useful in the future. Thailand is so beautiful. pic.twitter.com/EHNh8ydaTT

— Elon Musk (@elonmusk) July 9, 2018

Los comentarios de Unsworth se produjeron cuando se informó que dos australianos que ayudaron en el esfuerzo internacional para ayudar al equipo de fútbol tailandés recibieron inmunidad diplomática en caso de que algo saliera mal durante el rescate.

Según reportó ABC, a Craig Challen y Richard Harris les dieron inmunidad diplomática antes de la arriesgada misión, después de negociaciones entre los gobiernos de Australia y Tailandia.

Challen explicó cómo trabajó de cerca con Harris para asistir médicamente a los niños y su entrenador y prepararlos para la operación de rescate. Challen confirmó que los niños fueron sedados fuertemente para hacer el rescate posible.

- Kareen El Damanhoury de CNN contribuyó con este reporte.