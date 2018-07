Theresa May dice que Donald Trump le aconsejó demandar a la Unión Europea

(CNN) - La primera ministra británica Theresa May reveló un consejo que le hizo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la semana pasada y que ella encontró "demasiado brutal".

"Él me dijo que demandara a la Unión Europea", dijo May en el programa Andrew Marr Show de la BBC el domingo. "No entrar en negociaciones, demandarlos".

El consejo de Trump durante su visita a Reino Unido ocurrió luego de su entrevista con el tabloide británico The Sun en la que criticó a May por no atender sus consejos sobre el brexit.

En la entrevista, que fue publicada antes de una conferencia de prensa conjunta entre los líderes el viernes, Trump dijo también que May había "arruinado" el brexit y que su exsecretario de Exteriores Boris Johnson, quien había renunciado días antes, sería un buen primer ministro.

Esto provocó una conferencia de prensa incómoda, en la que Trump dijo que el consejo en la entrevista de The Sun era en realidad una "sugerencia" que May había considerado demasiado "brutal".

El viernes, Trump también acusó a The Sun de difundir "noticias falsas" y le ofreció una disculpa a May.

"Parte de nuestra relación muy especial"

El domingo, May descartó la brutal sugerencia de Trump y le dijo a Marr: "En realidad no, entraremos en negociaciones con ellos (la Unión Europea). Pero lo interesante es que lo que también dijo el presidente en esa conferencia de prensa fue 'no se vayan - no se vayan de las negociaciones, porque entonces quedarán atascados'".

Cuando Marr le preguntó a May si ella podía confiar en cualquier cosa que Trump le diga, ella respondió: "Me siento con el presidente de Estados Unidos de América y llegamos a acuerdos y los ponemos en marcha".

"Eso es parte de nuestra relación muy especial", dijo May y añadió que era "el más alto nivel de lo especial", en referencia a la descripción que Trump hizo el viernes sobre las relaciones entre ambos países.

CNN buscó un comentario de la Casa Blanca.