Putin espera a Trump después de una irreal visita del presidente de EE.UU. con sus aliados

(CNN) - Mientras el presidente Donald Trump y la primera ministra Theresa May llegaban al borde de las escaleras que conducían a sus atriles, el presidente de EE.UU. tomó la mano de su homóloga británica y la ayudó a bajar los cuatro pasos cortos hasta el escenario.

Scroll for more content...

MIRA: Trump es cuestionado por comentarios en "The Sun" sobre Theresa May

Justo un día antes, parecía que Trump empujaría a May de una escalera metafórica mucho más pronunciada.

Trump proporcionó el empujón de palabras en una entrevista el jueves que dominó las noticias británicas, criticando el manejo de negociaciones del brexit y advirtiendo que su plan actual "mataría" la posibilidad de un acuerdo de libre comercio entre Estados Unidos y el Reino Unido, el mismo asunto que tiene en problemas al gobierno de May.

Pero en la conferencia de prensa, menos de 24 horas después de la entrevista, Trump se tomó el trabajo de elogiar reiteradamente a May y a la relación entre Estados Unidos y el Reino Unido. Sobre el brexit, dijo, "hagas lo que hagas está bien conmigo".

Las declaraciones indirectas y contradictorias fueron solo la última instancia de Trump sumergiendo al mundo en una zona de penumbra en la que moldea la realidad con sus propias acciones y declaraciones a lo largo de su viaje a Europa esta semana. Eso deja una pregunta abierta sobre a qué realidad se suscribirá Trump mientras celebra su cumbre el lunes con el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Su actuación hasta el momento también dejará a Putin, y al público estadounidense, preguntándose qué pueden creer.

MIRA: Analista: Trump podría pedir directamente a Putin extradición de funcionarios rusos por injerencia

Justo días antes en Bruselas, Trump ofreció una crítica sorprendente a uno de los aliados más cercanos de Estados Unidos, acusando a Alemania de ser "un prisionero de Rusia", antes de insistir horas más tarde en que tiene "muy, muy buena relación con (la canciller alemana Angela Merkel) y una "relación tremenda con Alemania".

La verdad se reveló en el rígido lenguaje corporal entre los dos líderes, que no estrecharon la mano para las cámaras y parecían estar a kilómetros de distancia, incluso cuando se sentaron a poca distancia el uno del otro.

Pero el tour de gracia del presidente se produjo durante su repentina conferencia de prensa solitaria al final de la cumbre de la OTAN que puso a los periodistas a correr para poder entrar a la sala a tiempo y preguntándose si Trump anunciaría que Estados Unidos dejaría la OTAN después de que los informes sugirieron que había amenazado con hacerlo.

En cambio, Trump se dirigió a su atril en la habitación con poca luz para proclamar que todos los aliados de la OTAN habían "acordado aumentar sustancialmente su compromiso" con los gastos de defensa "en niveles en los que nunca habían pensado". A pesar de sus comentarios insultantes y críticos de los aliados cercanos de Estados Unidos durante la cumbre y sus amenazas privadas, Trump insistió en que la alianza era "muy unificada, muy fuerte".

"No hay problema, ¿verdad?" Dijo Trump.

MIRA: Trump se adjudica una victoria en la OTAN, pero los países aliados no le dan la razón

Pero ninguno de esos reclamos fue aprobado. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, que mantiene una de las relaciones personales más cordiales con Trump entre los líderes mundiales, dejó en claro poco después de la conferencia de prensa de Trump, que los aliados de la OTAN no hicieron nada más que comprometerse nuevamente con el gasto de defensa del 2% del PIB 2024.

"El comunicado es claro", dijo Macron. "Reafirma un compromiso del 2% en 2024. Eso es todo".

Con los ojos bien abiertos

El embajador de Estados Unidos en Rusia, Jon Huntsman, ya ha afirmado que Trump tendrá que "entrar con los ojos bien abiertos" cuando se reúna con Putin y haga "una evaluación sobria de las causas fundamentales de nuestros problemas".

"Entonces, ¿cuáles son las causas subyacentes de las crisis pasadas?", le dijo Huntsman a los periodistas la semana pasada. "El diálogo sobre el verdadero estado de la relación es lo que se necesita".

La evaluación de Trump de los impedimentos para mejorar las relaciones entre EE UU. y Rusia puede no coincidir con la del gobierno estadounidense.

"Tenemos un problema político, saben que en los Estados Unidos tenemos esta estupidez. Estupidez pura", dijo Trump en una aparente referencia a la investigación del fiscal especial derivada de la intervención rusa en las elecciones de 2016 y el partidismo circundante. "Es muy difícil hacer algo con Rusia. Cualquier cosa que hagas, siempre va a ser, 'Oh, Rusia, él ama a Rusia'".

Trump y Putin han mostrado una química amistosa en sus primeras reuniones y el enfoque de Putin para Trump podría ser clave para el resultado de la cumbre.

MIRA: Congresistas republicanos dialogan con rusos previo a la reunión Trump-Putin

El presidente de Estados Unidos ha demostrado en repetidas ocasiones que los elogios y una atmósfera acogedora son los caminos más rápidos para su corazón.

Sus comentarios sobre May llegaron mientras se preparaba para ir a Londres, donde las protestas y las críticas planeadas por el alcalde de Londres aguardaban su llegada.

Pero después de que May extendió la alfombra roja y muchos de los trucos de una visita oficial de Estado -aunque no fue una- y ofreció comentarios brillantes sobre Trump y la relación entre Estados Unidos y el Reino Unido durante una cena de gala en su honor, el presidente pareció cambiar su tono. Una fuente con conocimiento de las discusiones dijo a Michelle Kosinski de CNN que los "ojos de Trump" se iluminaron durante el discurso de May y dijo que los dos "nunca habían estado mejor".

A la mañana siguiente, después de que sus comentarios se rompieron, Trump hizo lo impensable y le ofreció a May una disculpa.

Pero Merkel, quien es conocida por su cara de póquer terriblemente reveladora, todavía está esperando.