Trump dice que por culpa de la inmigración Gran Bretaña “esté perdiendo su cultura”

(CNN) – En medio de un ambiente crítico, protestas y hasta un gigantesco globo parecido a él que volará sobre Londres, el presidente de Estados Unidos Donald Trump llegó a Gran Bretaña este jueves. Y el mismo día que pisó el país, le concedió una polémica entrevista al diario The Sun, en la que nadie salió ileso de sus palabras. Empezando por la inmigración.

En la conversación publicada por el periódico, el mandatario aseveró que Gran Bretaña está “perdiendo su cultura” debido a la inmigración. “Creo que ustedes están perdiendo su cultura. Miren alrededor. Atraviesas ciertas zonas que no existían hace 10 o 15 años”, señaló citado por el medio.

Trump –cuyas duras políticas de inmigración incluyen la reciente medida de “tolerancia cero” que ha llevado a la separación de familias en la frontera– lamentó los flujos migratorios hacia Europa. Y calificó el hecho de que la población esté cambiando como “una pena”.

“Creo que lo que le ha ocurrido a Europa es una pena. Permitir que la inmigración tenga lugar en Europa es una lástima. Creo que cambió la estructura de Europa y, a menos de que actúen rápidamente, nunca va a ser lo que fue. Y no lo digo de una manera positiva. Así que creo que permitir que millones y millones de personas entren a Europa es muy, muy triste”, aseveró.

Por otro lado, el presidente reconoció que no se siente bienvenido en Londres. “Solía amar a Londres como ciudad. No he estado allá en mucho tiempo. Pero, cuando te hacen sentir que no eres bienvenido, ¿por qué me quedaría?”, indicó.

Aunque, aseguró que el público británico lo quiere: “muchas personas están encantadas. Recibo miles de notificaciones por parte de gente en Gran Bretaña acerca de que aman al presidente de Estados Unidos”. Incluso, se arriesgó a decir que si en el país europeo realizaban una “encuesta honesta” él “sería muy fuerte”. “Ellos quieren lo mismo que quiero yo. Yo amo a Gran Bretaña”.

Sobre el gigantesco globo denominado “Bebé Trump”, que volará sobre el cielo de Londres este viernes, el mandatario estadounidense no tuvo mucho que decir. “Creo que cuando lanzaron dirigibles para hacerme sentir incómodo, no hay razón para que yo vaya a Londres”, sostuvo.

Las críticas a Theresa May

Trump también arremetió contra la primera ministra británica Theresa May y reveló al diario los puntos en los que difiere con ella frente a la manera en que está manejando el Brexit.

“Le dije cómo hacerlo”, aseguró el mandatario estadounidense agregando que “ella quería tomar una ruta diferente”. Y continuó diciendo que May “no escuchó” sus visiones acerca de cómo debía negociar la salida de la Unión Europea. “Ella debería negociar de la mejor manera que sabe, pero es muy grave lo que está ocurriendo”, concluyó.

Los comentarios de Trump en la entrevista representan una crítica insólita contra un líder extranjero mientras se visita el país de ese líder. Trump fue recibido por May en una ceremonia llena de pompa en la noche de este jueces, horas antes de que se publicara la entrevista.

De hecho, el presidente le dijo a The Sun que sentía que el enfoque de May de mantener algunos lazos con la Unión Europea afectarían “el comercio con Estados Unidos, desafortunadamente, de manera negativa”.

Sin embargo, la secretaria de Prensa de la Casa Blanca Sarah Sanders emitió un comunicado posterior a la entrevista, en el que señala que Trump "nunca dijo nada negativo" acerca de May. Según el pronunciamiento, el mandatario "respeta" a la primera ministra. También agregó que él se encuentra muy agradecido por el recibimiento que le hizo la gobernante cuando él llegó a Gran Bretaña.

Sus declaraciones en la prensa británica llegan después de una reunión conflictiva con los miembros de la OTAN en Bruselas y antes de la visita que tiene programa con la reina Isabel II.

Con información de Eli Watkins y Sebastian Shukla.