Los 5 errores más comunes al utilizar tus tarjetas de crédito

(CNN Español) – "Un buen puntaje de crédito hace que la vida sea más accesible", afirma Bruce McClary, vicepresidente de comunicaciones de la Fundación Nacional de Asesoramiento de Crédito de EE.UU.

Las tarjetas de crédito son una parte crucial en la construcción de un buen historial crediticio. Te mostramos los cinco errores más comunes al utilizar este recurso y los consejos de expertos e instituciones financieras para evitarlos y beneficiarte de un buen crédito.

1. Pagar el saldo mínimo

Supongamos que debes 1.000 dólares en una tarjeta de crédito con una tasa de interés del 19%. Si tu pago mínimo es de 10 dólares al mes más intereses, quiere decir que tardarás casi 10 años y pagarás alrededor de otros 1.000 dólares en intereses, más lo que debes, según CreditCards.com.

Tu objetivo principal debe ser pagar el saldo total al final de cada mes. De esta manera, evitarás intereses y disfrutarás de un buen puntaje crediticio. Sin embargo, algunos gastos como viajes u oportunidades que solo se presentan una vez en la vida podrían ser justificadas a más tiempo, explica el analista Matt Shultz de CreditCards.com

2. No pagar a tiempo

Esto te podría afectar de 3 maneras. La primera es que deberás cancelar una multa por la demora. También tendrás que pagar intereses por el monto que aún debes. Y, por último, esto impactará de manera directa tu puntaje crediticio.

¿Cómo evitarlo? Aprovecha la tecnología para establecer recordatorios de pagos al final del ciclo de facturación. Una opción útil que ofrecen las tarjetas de crédito y puedes utilizar son los pagos automáticos: así no te atrasas en las cuotas.

3. Utilizar el límite de crédito

"Solo porque puedes realizar cargos hasta el límite no significa que debas hacerlo", aconseja Experian, compañía nacional de informes de crédito al consumidor en EE.UU.

Como regla general, el balance no debería sobrepasar el 30% de tu límite de crédito. De hecho, las personas con el mejor historial crediticio utilizan menos del 10%. El mejor escenario sería utilizar 0% del límite de crédito, asegura la empresa.

4. Cancelar tarjetas que no utilizas

En tu historial crediticio se toman en cuenta muchos factores. Uno de ellos es la proporción de uso de crédito, que es una comparación entre tu límite de crédito y el saldo actual en todas tus tarjetas de crédito. Mira el siguiente ejemplo de Bankrate:

Supongamos que tienes 3 tarjetas de crédito con un límite de 1.000 dólares cada una y estas son las cantidades que ya les has cargado:

Tarjeta de crédito 1: has realizado cargos por 300 dólares de 1.000 dólares.

Tarjeta de crédito 2: has realizado cargos por 250 dólares de 1.000 dólares.

Tarjeta de crédito 3: has realizado cargos por 50 dólares de 1.000 dólares.

Resultado: de los 3.000 dólares de crédito en total, has utilizado 600 dólares, el 20% de tu límite de crédito global. Pero, si decides cerrar tu tarjeta de crédito número 3 quiere decir que ahora has gastado 550 dólares: el 27,5% del límite que ahora es del 2.000 dólares. Por lo tanto, tener una tarjeta de crédito con un límite alto y no utilizarla resulta beneficioso para tu historial crediticio.

5. Adquirir varias tarjetas de crédito al mismo tiempo

La mejor opción para adquirir nuevas tarjetas de crédito es haciéndolo con un tiempo prudente entre una y otra. ¿Por qué? Cada vez que solicitas un préstamo –ya sea para la compra de una casa, un carro o la apertura de una tarjeta de crédito– estarás sujeto a la consulta de tu crédito. A los prestamistas les interesa ver tu historial crediticio. Sin embargo, tener muchas solicitudes de crédito puede afectar tu historial y los prestamistas pueden quedar con la falsa impresión de que no tienes como pagar y por eso estás abriendo varias cuentas a la vez.