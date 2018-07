Hacen campaña en Reino Unido para que "American Idiot" de Green Day sea canción número 1 cuando llegue Trump

(CNN) - Oh, estas serán las cosas con las que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, será recibido esta semana cuando visite Londres: manifestantes, un globo gigante llamado "Bebé Trump" y una protesta musical exclusivamente británica.

En las últimas semanas, una campaña en las redes sociales ha intentado hacer del clásico de 2004 de Green Day "American Idiot" ["idiota estadounidense"] la canción número uno en Reino Unido para cuando llegue Trump el viernes. La página de Facebook "Haz que "American Idiot" sea el número uno en la visita de Trump a Reino Unido" ha estado abogando por algún tipo de protesta musical durante una visita de Trump a Gran Bretaña prácticamente desde el comienzo de su presidencia. Después de que la "visita de trabajo" de Trump, en oposición a una visita de estado formal, se anunciara en abril, el esfuerzo fue a toda máquina.

La campaña pide a las personas que descarguen "American Idiot" entre el viernes 6 de julio y el viernes 13 de julio para llevar a la canción de 14 años al primer lugar de las listas oficiales de Reino Unido.

Hasta ahora, el esfuerzo parece estar funcionando, con la canción entrando en el número 18 en la tabla el martes. Sin embargo, se necesitará un empuje particularmente fuerte para llevar la canción a la cima de la tabla para el viernes.

Una tradición británica

Para los estadounidenses, todo esto puede parecer, bueno, algo extraño. Pero los británicos han estado librando campañas para lograr que ciertas canciones entren en los rankings durante una década.

En 2008, un DJ, cansado de cantar los ganadores de la competencia y obstruyendo las listas en Navidad, comenzó una campaña en Facebook para conseguir que el himno de los 80 de Rick Astley "Never Gonna Give You Up" subiera al nímero 1. Desde entonces ha habido numerosos intentos de obtener melodías tan variada como "Number of the Beast" de Iron Maiden a los temas de "Star Wars" y "Pokemon" a la cima de las listas británicas a tiempo para Navidad.

"American Idiot", con carga política, fue un éxito de Billboard Hot 100 para Green Day en el otoño de 2004, cuando George W. Bush era presidente.

Esa no será la única protesta

Trump no es exactamente popular en Reino Unido en este momento, y su impopularidad con los británicos está dando forma a su primera visita oficial allí. Se encontrará con la reina Isabel y se reunirá con la primera ministra británica, Theresa May, pero no visitará Downing Street.

El "bebé trump" mide seis metros y volará sobre el Parlamento británico durante la visita de Trump a Reino Unido.

Realmente no pasará demasiado tiempo en Londres durante la visita de tres días, ya que los controladores del presidente buscan minimizar el riesgo de encuentros incómodos con manifestantes cabreados en las calles. O en el aire.

Durante una marcha planificada en el centro de Londres el viernes, un globo naranja de seis metros de altura, con forma de una versión infantil de Trump, volará en el aire cerca del Parlamento británico.

- Laura Smith-Spark, de CNN, contribuyó a este reporte.