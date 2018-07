Llega a México la única montaña rusa 4D en Latinoamérica, Wonder Woman Coaster

Nota del editor: Escucha Zona Pop en Apple Podcasts o en TuneIn si tienes Android. Suscríbete y comparte tus comentarios con la etiqueta #ZonaPOP.

(CNN Español) – Con una altura de 12 pisos, un ascenso vertical de 90 grados, una vía ondulada y mucha adrenalina, el parque de diversiones Six Flags de Ciudad de México inauguró la única montaña rusa en Latinoamérica que hará que tu corazón lata con fuerza: la Wonder Woman Coaster.

¿El lugar? La villa dedicada a los superhéroes del mundo de cómics de DC, en donde la Mujer Maravilla, o Wonder Woman, retará a todos los visitantes a que muestren su coraje y valentía para enfrentar los giros inesperados y las caídas libres de la montaña rusa.

Conversamos sobre este diseño innovador con Bonnie Weber, vicepresidente senior de In-Park Services de Six Flags Entertainment. “La Wonder Woman Coaster es la primera montaña rusa 4D en América Latina, es el complemento ideal para todas las montañas rusas que hay en este parque y una experiencia única que los visitantes podrán disfrutar”, dijo.

¿Por qué hacer una montaña rusa de la Mujer Maravilla? Weber responde: “Tenemos varias montañas (rusas) en Six Flags de la Ciudad de México, alrededor de diversos personajes de DC Comics como Superman, Batman: The Ride y The Joker, entre otras y en el mundo de hoy, no hay mejor forma de enfrentar tus miedos, tu valentía y el empoderamiento, que con la Mujer Maravilla en la Wonder Woman Coaster que ejemplifica estas características”, aseguró

Subirás a más de 34 metros, sentirás que vuelas, no sabrás en qué momento vas a girar y experimentarás la sensación de caída libre. Cada vez que te subas, experimentarás algo completamente diferente, ya que ubicarse cada uno de los 8 asientos de cada tren, es una sensación única.

Si te gustan las emociones fuertes y te atreves a experimentar la velocidad con giros y cambio de niveles en un solo lugar, esta es una opción que no puedes dejar pasar. ¿O no te atreves a vivir esta aventura junto a la Mujer Maravilla?

Te invitamos a que escuches la entrevista completa con Bonnie Weber y te den ganas de ir suspendido en los 8 asientos que van enganchados en ambos lados de las vías y que giran durante el recorrido.