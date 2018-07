Roger Federer pierde en cuartos de final en Wimbledon

(CNN) — El ocho veces campeón del abierto de Wimbledon y tenista número uno del mundo, Roger Federer, perdió con el sudafricano Kevin Anderson, quien está en el 8 lugar, en el abierto de Londres.

Scroll for more content...

Federer perdió en cinco sets 6-2, 7-6 (5), 5-7, 4-6, 11-13, este miércoles en cuartos de final del campeonato británico.

Anderson es el primer sudafricano en llegar a las semifinales de Wimbledon desde que Kevin Curren lo hizo en 1983.

The first South African man to reach the #Wimbledon semi-finals since Kevin Curren in 1983

---- @KAndersonATP ---- pic.twitter.com/oDJ9CMip6y

— Wimbledon (@Wimbledon) July 11, 2018