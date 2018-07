Trump confirma que planea darle a Kim Jong Un una copia del CD de "Rocket Man"

Washington (CNN) - No le llevó mucho tiempo al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, empezar a darle regalos al líder de Corea del Norte, Kim Jong Un.

El presidente de Estados Unidos confirmó el martes por la mañana que planea dar una copia de "Rocket Man" ["Hombre cohete"], la famosa canción de Elton John, al dictador de Corea del Norte. Se reunió con él durante la cumbre en Singapur el pasado mes para discutir la desnuclearización.

"Ellos no se lo dieron. Yo lo tengo para él, ellos no se lo dieron, pero será dado en algún momento", dijo Trump cuando se le preguntó sobre el CD en la puerta de la Casa Blanca antes de que saliera para la cumbre de la OTAN.

"En realidad ya tengo un pequeño regalo para él, pero sabréis lo que es cuando se lo dé", añadió.

El secretario de Estado, Mike Pompeo, estuvo en Corea del Norte la pasada semana y llevó consigo una copia del disco del cantante británico con la canción "Rocket Man" firmada por Trump, pero Pompeo no se reunió con Kim en esta ocasión así que volvió con el regalo de vuelta.

Una fuente con conocimiento de las discusiones entre Pompeo y Corea del Norte dijo que el sentimiento en la Casa Blanca fue que el viaje salió "tan mal como podría haber salido".

La fuente añadió: "Los norcoreanos solo molestaban, no estaban serios acerca de avanzar". La fuente dijo que se le había prometido a Pompeo una reunión con Kim Jong Un, por lo que no tenerla envía un gran mensaje.

El objetivo del último viaje de Pompeo a Pyongyang era negociar los detalles sobre el acuerdo nuclear que Kim y Trump firmaron. Corea del Norte criticó las peticiones "estilo gánster" de Pompeo en las negociaciones y dijo que "la actitud" de Estados Unidos era "lamentable", mientras que Pompeo señaló "progresos" en las conversaciones entre las dos naciones.

Encuentro entre Donald Trump y Kim Jong Un.

"Rocket Man"

Según The Chosun IIbo, un periódico de Corea del Sur, Trump y Kim hablaron sobre el tema de "Rocket Man" ["Hombre cohete"] durante un almuerzo entre los dos en Singapur el mes pasado. Kim mencionó que Trump se había referido a él como "hombre cohete" el año pasado cuando Corea del Norte estaba probando sus pruebas nucleares y lanzaba misiles.

La fuente con conocimiento sobre las conversaciones dijo a CNN que Trump preguntó a Kim si sabía de dónde venía el apodo, y Kim dijo que no. Trump le preguntó si había escuchado la canción de Elton John. Kim respondió que no, que él nunca había escuchado a John. Trump le dijo a Kim que John era muy bueno y que le enviaría la canción. La fuente añadió que Trump le preguntó a Kim si le molestaba ser llamado "hombre cohete", y Kim le dijo que no.

Trump empezó a llamar a Kim "pequeño hombre cohete" o simplemente "hombre cohete" el año pasado como un insulto. Sin embargo, Trump ha sido criticado recientemente por sus alabanzas al dictador de Corea del Norte, calificándolo como "honorable" y haciendo alarde de la química entre los dos.