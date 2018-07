Los memes del trapaso de Cristiano Ronaldo a la Juventus

(CNN Español) - Ante la noticia de que el portugués Cristiano Ronaldo deja el Real Madrid, club en el que estuvo por 9 años, y ahora fue fichado por el club italiano Juventus, los memes no se hicieron esperar.

Last time Higuain and Ronaldo played together#ronaldojuve #cr7juve #RonaldoAllaJuve pic.twitter.com/2js6jnubb0

— Liron Weinstock (@LironWeinstock) July 4, 2018

Me right now #CR7JUVE pic.twitter.com/G2IzUwTP2y

— أبرار النويران (@Abrxr1) July 10, 2018

Es difícil encontrar a alguien que no esté triste con esta noticia, Cristiano Ronaldo se va del Real Madrid a la Juventus, increíble, muy agradecido por el fútbol desplegado y la rivalidad contra el Barcelona y Messi. Hasta siempre Cristiano ----. pic.twitter.com/ALrMEw8AqS

— Edmar (@chapinchamp) July 10, 2018

El productor de Supercampeones lo supo todo desde el principio; Oliver Atom vs Steve Hyuga, la rivalidad de rivalidades de la serie, los dos futbolistas más grandes que inventó, uno termino en el Barcelona el otro en la Juventus como Messi con Cristiano Ronaldo pic.twitter.com/7M0VkvTgfS

— SoyReferee (@SoyReferee) July 10, 2018

Los hinchas del Madrid en este momento #Ronaldo #juventus #CristianoRonaldo #RealMadrid pic.twitter.com/H1l6t9Fv6b

— 》Lu©ho Fe®cho™ ---- -------------- (@LuferBSC) July 10, 2018

Cristiano Ronaldo joins Juventus? Buffon: pic.twitter.com/O8hpsS0KEm

— Rajan (@WhizKidTV) July 10, 2018

*Cristiano Ronaldo to Juventus* Me: pic.twitter.com/7M2eFWlfAJ

— ⁶-- ---- (@afnan_essam1) July 10, 2018

Oye Panda ¿y te afectó la noticia de que Cristiano Ronaldo se va a la Juventus?–... pic.twitter.com/Z8vFFHjGgO

— Yozef Pandov ™️ (@pepepanda) July 10, 2018