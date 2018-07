El mundo del fútbol reacciona al traspaso de Cristiano Ronaldo a la Juventus

(CNN Español) - El portugués Cristiano Ronaldo será traspasado del club español Real Madrid al italiano Juventus, según confirmó el equipo merengue este martes en un comunicado.

Ante la noticia, sus compañeros del Real Madrid le enviaron sus deseos, sus nuevos compañeros de equipo le dieron la bienvenida, y otros futbolistas le enviaron mensajes para felicitarlo:

Benvenuto a Torino, Cristiano ---- We had a great time together in Madrid, I can‘t wait to get back to work with you! Today is a special day for @juventusfc! ---- #FinoAllaFine #ForzaJuve #SK6 @cristiano pic.twitter.com/iU4ULPeHmg

— Sami Khedira (@SamiKhedira) July 10, 2018

Bienvenido @Cristiano ! Benvenuto! Bem-vindo!#CristianoRonaldo #cr7 #juventus #cr7juve #FinoAllaFine pic.twitter.com/8MNcNrC8aW

— Paulo Dybala (@PauDybala_JR) July 10, 2018

Un placer haber jugado al lado del mejor del mundo. Te deseo lo mejor en tu nueva etapa @Cristiano #AdiósLeyenda pic.twitter.com/ZUs7addxUO

— Theo Hernandez (@TheoHernandez) July 10, 2018

Unbelievable news that @Cristiano has signed for Juve. Further lifts the profile of the Italian giants and signals their intent. Expect Madrid to make a huge splash in the transfer market to replace him.

— michael owen (@themichaelowen) July 10, 2018

Una pena que @Cristiano aún no haya pisado Butarque... ahora habrá que meterse en Champions --‍♂️ #NoQuedaOtra pic.twitter.com/eObsql0HPs

— C.D. Leganés (@CDLeganes) July 10, 2018

.@Cristiano, tus goles, tus números y todo lo que hemos ganado juntos hablan por sí solos. Te has merecido un lugar destacado en la historia del @RealMadrid. Los madridistas te recordaremos siempre. Ha sido un placer jugar a tu lado bicho. ¡¡Fuerte abrazo y suerte...!! ------ pic.twitter.com/2iAsaMmG09

— Sergio Ramos (@SergioRamos) July 10, 2018

Mucha suerte en tu nueva etapa, @cristiano. El recuerdo que dejas aquí es imborrable, has hecho historia con esta camiseta. pic.twitter.com/7aWaFVYtbp

— Marcos Llorente (@marcosllorente) July 10, 2018