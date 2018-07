Mujer dice que un policía no hizo nada mientras un hombre la acosaba por usar camiseta con bandera de Puerto Rico

(CNN) - Un parque de Illinois adelanta una investigación luego de que una mujer acusara a uno de sus agentes de policía de quedarse de brazos cruzados mientras un hombre la acosaba por llevar puesta una camiseta con la bandera de Puerto Rico, diciendo que la prenda no era estadounidense

Mia Irizarry dice que estaba tratando de celebrar su cumpleaños número 24 en el parque Forest Preserves del condado Cook el mes pasado, cuando el hombre se le acercó a preguntarle por qué usaba una camiseta sin magnas con la bandera y la inscripción "Puerto Rico" debajo del cuello en V.

Irizarry grabó el encuentro con su teléfono diciendo que se sintió amenazada, y publicó el video en Facebook, pero este fue borrado.

Este lunes, el parque Forest Preserves del condado Cook tuiteó que estaba al tanto del incidente del 14 de junio y del video.

"Después del incidente, inmediatamente lanzamos una investigación de acuerdo con nuestras políticas de personal sobre la respuesta de nuestro agente", dijo el parque una serie de publicaciones en Twitter. "La investigación está en curso y el agente involucrado ha sido asignado a trabajos de escritorio esperando el resultado. El individuo intoxicado en el incidente fue arrestado y acusado de acoso y conducta desordenada".

"Todas las personas son bienvenidas en el Forest Preserves del condado Cook y nadie debe sentirse inseguro al visitar nuestros dominios", agregó el parque.

"Agente, me siento incómoda"

En el video puede verse al hombre acercándosele a Irizarry y decirle: "No deberías usar eso en Estados Unidos". Luego se acerca y le pregunta: "¿Eres ciudadana? ¿Eres una ciudadana estadounidense?".

A Irizarry se le escucha decir que Puerto Rico es parte de Estados Unidos y el hombre se le acerca varias veces.

La mujer le pide ayuda a una agente de policía, diciéndole: "Estoy rentando esta área y él me está acosando por la camiseta que estoy usando".

Y agrega: "Agente, me siento profundamente incómoda, ¿puede sacar… por favor, agente?", mientras se ve al agente irse.

"Agente, estoy rentando, estoy pagando un permiso por esta área… no me siento cómoda con él aquí, ¿hay algo que pueda hacer?", continúa la mujer.

En el video se ve al agente hablando con el hombre que gesticula de vuelta y le dice que "se calle la **** boca".

Una policía mujer entra en escena

Más policías llegaron al lugar e Irizarry dijo que aún así no se sentía segura. El hombre continuaba con su abuso diciéndole: "No eres estadounidense, si fueras estadounidense no usarías eso. ¿Sabías eso, cierto?".

Una mujer policía le pide su identificación y en el video se le escucha diciéndole al hombre que él está intoxicado, a lo que él replica "bueno, esa es su opinión". La agente le explica al hombre que Irizarry tiene un permiso y lo alerta de que podría ser arrestado "por no ser obediente".

"No puedes venir aquí y acosar gente", continúa la agente. "Las personas tienen el mismo derecho que tú de estar aquí y cuando estás borracho, no puedes estar aquí".

Más adelante la funcionaria habla con Irizarry, quien le da su versión de los hechos del incidente y la agente le explica que llegaron al área luego de un reporte de que un hombre estaba asfixiando a una mujer.

Eventualmente el primer agente de la escena toma notas del testimonio de Irizarry sobre el incidente y dice que él estaba en la escena debido a un incidente diferente, agregando que ella no estaba siendo atacada aunque dijera que se sentía amenazada.

Irizarry le explica al agente de policía que el incidente empezó cuando ellos le pidieron al grupo en el que estaba el hombre si se podían mover, pues tenían un permiso para estar en el área. La mujer dijo que el grupo se retiró educadamente, pero al parecer su camiseta de Puerto Rico fue un detonante para el hombre.

Puerto Rico, un estado libre asociado

Puerto Rico es un estado libre asociado de Estados Unidos con su propia constitución, en vez de un estado. Los ciudadanos puertorriqueños han sido ciudadanos estadounidenses desde 1917 y tienen el derecho de votar en las elecciones primarias, pero no en las presidenciales.

El gobierno Trump ha sido fuertemente criticado por su tratamiento de Puerto Rico, particularmente por la respuesta después del huracán María en septiembre de 2017.

La cifra oficial de muertos por el huracán María está en 64, pero un reciente estudio de Harvard estima que la cifra puede ser de 4.645 muertos.

Llamando a la estadidad, la representante de Puerto Rico en la Cámara, la comisionada residente Jenniffer González Colón, dijo el mes pasado que "los huracanes Irma y María desenmascararon la realidad del trato desigual de los estadounidenses que viven en Puerto Rico".