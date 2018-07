Colegas pero no amigos: Robin Wright y Kevin Spacey

Hollywood (CNN Español) - Cuando se aproxima la fecha de estreno de la nueva y última temporada de “House of Cards”, su principal protagonista, Robin Wright, se refiere públicamente y por primera vez a su ex colega Kevin Spacey, quien fue expulsado de la popular serie luego de denuncias por supuesto acoso sexual.

Scroll for more content...

La entrevista fue transmitida en el programa “Today” de la cadena NBC y sobre el galardonado actor, Wright dijo que “en realidad, éramos colegas”. “Nunca socializamos fuera del trabajo”, reveló quien ahora se convierte en la aparente única protagonista de la serie, donde a lo largo de cinco temporadas ha encarnado a la esposa del personaje de Spacey, un político despiadado y ávido de poder que incluso llega a ocupar la Casa Blanca como su presidente.

Wright agregó que todo el equipo de la serie se sintió sorprendido y triste al conocer las acusaciones en contra de Spacey. Pero en lo que respecta a su relación laboral con él, expresó que había sido respetuosa y profesional y que no ha hablado con él desde que surgió el escándalo. Añadió que no sabría cómo comunicarse con él, evidenciando que en realidad, entre ellos, no hubo una relación de amistad fuera del set.

LEE: Robin Wright rompe su silencio sobre Kevin Spacey

La primera acusación en contra de Spacey fue por parte de un colega suyo, el actor Anthony Rapp, quien el año pasado dijo que cuando él tenía 14 años y trabajaba en Broadway —al igual que Spacey—, éste último trató de agredirlo sexualmente. En ese momento Spacey tenía 26 años. La respuesta de Spacey fue que no recordaba el incidente ocurrido supuestamente en el año 1986, pero que pedía disculpas por cualquier comportamiento inapropiado que hubiese sido causado por el consumo de alcohol.

Luego de este primer señalamiento, CNN publicó una investigación en la que miembros del equipo de producción de “House of Cards” también acusaron a Spacey de acoso y agresión sexual. Al día siguiente, Netflix expresó sus deseos de continuar con la producción de la serie, pero sin Spacey como principal estrella.

Sin embargo, parece que Spacey no desaparecerá del todo en Hollywood pues los distribuidores de una película en la que el actor trabajó antes del escándalo, anunciaron recientemente que la estrenarán como “entretenimiento a la carta” (VOD) este mes de julio y en salas de cine, en agosto. Se trata del drama criminal “Billionaire Boys Club” y que sus productores justificaron debía ser estrenado para no castigar al resto del elenco que trabajó en su realización. Al parecer. la participación de Spacey es pequeña y quizá el presupuesto no les permitía volver a rodar sus escenas con un actor diferente, como ya ocurrió a finales del año pasado cuando Christopher Plummer lo reemplazó en la cinta All the Money in the World.

Volviendo a “House of Cards” y a la reciente entrevista de Robin Wright, la actriz comentó que "Kevin y yo nos conocimos entre los llamados de ‘acción y corte’ y entre la preparación de escenas, donde hasta nos reíamos juntos”. “No conocí al hombre. Conocí al artista increíble que es”.