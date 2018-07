EE.UU. amenazó a varios países por una resolución sobre la lactancia materna, según The New York Times

(CNN) - Estados Unidos amenazó al resto de naciones en un esfuerzo por amortiguar una resolución de la Asamblea Mundial de la Salud que apoya la lactancia materna esta primavera en el hemisferio Norte, informó el domingo The New York Times.

Scroll for more content...

La delegación de EE.UU. trabajó arduamente, pero en gran medida sin éxito, para suavizar una resolución que reconoce la importancia de la lactancia para bebés y trabaja en contra de los intentos engañosos de vender sustitutos de la leche materna, informó el Times citando a más de una docena de participantes de varios países, muchos de los cuales solicitaron el anonimato por temor a represalias de Estados Unidos.

MIRA: La lactancia materna prolongada aumenta el coeficiente y los ingresos, según estudio

El presidente de EE.UU., Donald Trump, arremetió contra el reportaje en un tuit el lunes, diciendo que Estados Unidos apoya la lactancia materna.

"La desafortunada historia del NY Times Fake News sobre la lactancia debe ser retirada. Estados Unidos apoya firmemente la lactancia materna, pero no creemos que a las mujeres se les deba negar el acceso a la fórmula. Muchas mujeres necesitan esta opción debido a la desnutrición y la pobreza", escribió Trump.

The failing NY Times Fake News story today about breast feeding must be called out. The U.S. strongly supports breast feeding but we don’t believe women should be denied access to formula. Many women need this option because of malnutrition and poverty.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 9, 2018

Según el Times, la delegación de EE.UU. amenazó con castigar en el comercio y la ayuda militar a Ecuador para lograr que la nación abandonara la resolución y al menos una docena de países también evitaron la resolución por temor a EE.UU.. Los miembros de la delegación también sugirieron recortar los fondos de Estados Unidos para la Organización Mundial de la Salud.

Finalmente, Rusia presentó la resolución y Estados Unidos no pudo mitigar la medida, aunque su delegación hizo un llamamiento exitoso para que el organismo internacional de salud brinde apoyo técnico a las naciones que buscan detener la "promoción inapropiada de alimentos para bebés y niños pequeños", y agregó la frase "basada en la evidencia" a ciertas disposiciones, informó el Times.

LEE: La lactancia tiene pocos efectos en el desarrollo a largo plazo de los bebés: estudio

The Times destacó la posición de los Estados Unidos alineada con los fabricantes de fórmulas infantiles. El informe dijo que la delegación de Estados Unidos tampoco tuvo éxito al derrotar una medida diferente sobre el acceso a los medicamentos.

Bebés toman leche de fórmula

Un portavoz del Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE.UU. (HHS, por sus siglas en inglés) dijo al Times que la resolución original "colocó obstáculos innecesarios para las madres que buscan proporcionar nutrición a sus hijos".

La portavoz de HHS, Caitlin Oakley, dijo en un comunicado en respuesta a la resolución que Estados Unidos "tiene una larga historia de apoyo a las madres y la lactancia en todo el mundo y es el mayor donante bilateral de dichos programas de asistencia externa".

"Los temas debatidos no se trataban de si uno apoya la lactancia", dijo. "Estados Unidos luchaba para proteger las capacidades de las mujeres de tomar las mejores decisiones para la nutrición de sus bebés. Muchas mujeres no pueden amamantar por una variedad de razones, estas mujeres no deben ser estigmatizadas, deben ser igualmente respaldadas con información y acceso a alternativas para la salud de ellas y sus bebés".

MIRA: Estudio: lactancia ayuda a proteger de cáncer a las madres

El Departamento de Estado se negó a comentar al Times, diciendo que no podía comentar sobre las conversaciones diplomáticas privadas.

Las noticias del enfoque combativo dentro de la Asamblea Mundial de la Salud reflejaron la postura de la administración Trump hacia otros organismos internacionales clave. Estados Unidos dijo el mes pasado que abandonaba el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, citando un prejuicio contra Israel, y Trump ha criticado que el status quo de los principales pactos internacionales sea un sello distintivo de su enfoque, desde acuerdos comerciales hasta asociaciones militares y de seguridad.

- Sarah Hallam de CNN contribuyó a este reporte.