Reina de belleza renunció a su título luego de una parodia sobre el movimiento #MeToo en el escenario

(CNN) - Una reina de belleza renunció a su título luego de una representación teatral en la competencia de Miss Massachussetts en la que se burlaban del movimiento #MeToo.

Maude Gorman fue una de las participantes del concurso de Miss Massachusetts que se realizó a principios de este mes, cuando se hizo una referencia al movimiento #MeToo en el escenario.

Gorman, que dijo que una pandilla la violó cuando tenía 13 años, dijo que en el momento en el que oyó la broma, supo "instantáneamente que tenía que hacer algo. Me iba a carcomer si no lo hacía", le dijo a CNN.

Gorman renunció a su título de Miss Plymouth County 2018 la semana pasada y escribió en Instagram que "Si bien estoy agradecida por las oportunidades que @MissAmerica crea para las mujeres jóvenes, también tengo un conflicto interno, ya que se burlaron del movimiento #MeToo en el escenario durante la competición final de Miss Massachusetts. Como sobreviviente y defensa de los derechos de las víctimas y de la violencia sexual, me niego a quedarme de brazos cruzados y simplemente dejo ir esto".

Today, I officially resigned from the title of Miss Plymouth County 2018. While I’m grateful for the opportunities that @missamerica creates for young women, I am also internally conflicted; as the #metoo movement was mocked on stage during the final competition of Miss Massachusetts. As both a survivor, and advocate for victims rights and sexual violence on a whole, I refuse to stand idly by and simply “let this go”. Instead, I will stand up for every individual who has ever had the courage to speak out; and for every person who felt liberated by the #metoo movement. I will not allow ANYONE to take away that empowerment and liberation, or make it anything less than what it is: AMAZING. #metoo #missplymouthcounty #nomore #rainn #surviveandthrive

A post shared by Maude Gorman ---- (@maudernliving) on Jul 5, 2018 at 9:03am PDT

The Observer publicó una porción del controversial acto. En el video se observa lo que The Observer describe como parte de un número de comedia en el que aparece una mujer en el escenario, arrodillándose y hablando sobre cómo Miss América ha desechado la parte del traje de baño de su competencia.

"Miss America eliminó la competencia de trajes de baño", dice la mujer en la sátira. "Es muy posible que hayamos visto la última competencia de trajes de baño en el escenario. Es muy molesto e intento comprender por qué sucedió, Dios".

"Yo también, Amy", replicó un hombre a quien the Observer describió haber estado vestido como Dios y sostener un cartel de #MeToo.

La multitud aplaudió y se rió, mientras la sátira continuó.

Gorman dijo que ella estaba tras bastidores cuando esto ocurrió.

"Nadie vio la sátira porque estábamos tras bastidores cuando ocurrió, pero pudimos escucharlo todo", dijo ella, sobre las participantes. "Instantáneamente supe que tenía que hacer algo. Me iba a carcomer si no lo hacía… todos estábamos impresionadas. Dijimos 'Oh por Dios, no puedo creer que esto esté pasando. ¿Esto realmente acaba de ocurrir?'"

La organización de Miss Massachusetts, que es el concurso preliminar al de Miss America, publicó una disculpa en Facebook.

"La junta de directores de Miss Massachusetts ofrece su más sincera y sentida disculpa por aquellos que resultaron ofendidos en la sátira del sábado en la noche. La sátira no estaba en en el guión y no fue autorizado por la junta. En el futuro, revisaremos todo el contenido con los futuros maestros de ceremonias y otros participantes antes de nuestro espectáculo para asegurarnos que no se permita el contenido ofensivo o potencialmente ofensivo", dijo la publicación en Facebook.

Además, una semana después, en la página de Facebook del concurso, una persona identificada como Rich Allegretto, quien dijo haber participado en la comedia, se disculpó por las ofensas que produjo el acto, y dijo que la intención del acto era "ser un guiño al movimiento #MeToo y no un ataque".

"Como sobreviviente masculino de acoso sexual, nunca fue mi intención insultar o difamar un movimiento que tanto ha hecho por muchos de nosotros. Ofrecemos sinceras disculpas a todos los que pensaron que el chiste fue demasiado lejos y se sintieron lastimados", escribió Allegretto este lunes.

'No más concursos de belleza'

Cuando Gorman escuchó la broma dijo que no estaba "cómoda siendo Miss Plymouth County. Estaba contra todo lo que yo había trabajado. Fui Miss Massachusetts World en 2015. Me ví a mí misma como líder de la comunidad e hice apariciones para hablar sobre acoso sexual y conté mi historia", dijo ella.

Gorman contó que fue violada por una pandilla por tres hombres cuando tenía 13 años y que durante tres años lo mantuvo en secreto mientras cada noche sufría estrés postraumático, no podía dormir y tenía problemas en la escuela.

"Cuando cumplí 16 años, no sabía para dónde iba mi vida y estaba decepcionada. Y sentía que había fracasado porque todos los adultos alrededor no reconocían los signos. Le dije a mi mamá en el carro y ella supo que algo grande iba a pasar".

Su mamá le consiguió la ayuda que necesitaba.

Desde entonces, Gorman dijo que se graduó con honores, se volvió una atleta y ahora promueve la salud y el estilo de vida activo. Ella planea hablar en una gira universitaria para difundir la conciencia sobre el acoso sexual.

Cuando se le preguntó si volvería a concursos de belleza, Gorman respondió: "Ya terminé con los concursos de belleza. No me veo compitiendo otra vez. Estoy feliz de dejar el mundo de los reinados".