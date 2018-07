Al menos nueve heridos en los encierros de toros en San Fermín, en Pamplona, España

(CNN) - Al menos nueve personas resultaron heridas en los primeros días de los encierros anuales de los toros en Pamplona, España, según los funcionarios de la Cruz Roja.

La tradición de 400 años se lleva a cabo cada mañana durante ocho días durante las fiestas de San Fermín en Pamplona, en el norte de España. El festival se celebra del 6 de julio al 14 de julio. La carrrera de toros, conocida como el "encierro", comenzó el 7 de julio.

La Cruz Roja en Navarra dijo que cinco personas fueron llevadas a hospitales en la primera carrera el sábado y cuatro personas fueron tomadas en la segunda carrera el domingo. El alcance de las lesiones no estuvo disponible de inmediato.

Reuters informó que una persona fue corneada durante el día de apertura de los encierros de los toros.

La Cruz Roja dijo que ayudó a casi 100 personas en las dos carreras.

Las lesiones son comunes durante el encierro. Entre 1910 y 2014, 15 personas murieron de cornadas.

Los aficionados corren delante de los toros con trajes blancos y pañuelos rojos, según marca la tradición. (Crédito: JOSE JORDAN/AFP/Getty Images)

Tradicionalmente, la carrera de toros se utilizaba como una forma de llevar a los toros de las afueras de la ciudad a la plaza de toros.

Después del lanzamiento de dos cohetes, los toros se abalanzan detrás de temerarios aficionados, muchos de ellos ataviados con atuendos blancos tradicionales con rayas rojas, durante 825 metros, que es la distancia entre el corral y la plaza de toros, según el sitio web del festival.

La carrera pasa por el pavimento de las calles del casco antiguo y dura entre tres y 10 minutos.

