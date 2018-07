Rescate en Tailandia: evacuan a los primeros niños de la cueva

(CNN) - Cuatro de los 12 niños atrapados en una cueva en Tailandia desde hace 15 días fueron evacuados a salvo, dijo a CNN un oficial estadounidense informado sobre la operación.

Las operaciones de buceo se terminaron por el día de hoy, dijo el oficial. Un plan para mañana será definido en las próximas horas, añadió.

La página web oficial de los SEAL de la marina tailandesa también confirmó que eran cuatro los niños que salieron de la cueva.

Previamente, un miembro del equipo de rescate había dicho que eran tres los menores evacuados.

El gobernador de Chiang Rai, Narongsak Osotthanakorn, no confirmó las identidades de los cuatro niños evacuados el domingo. El primero de los menores salió a las 5:40 p.m. hora local, seguido de otro 10 minutos después. Otros dos niños salieron a las 7:40 p.m. y 7:50 p.m.

El gobernador dijo que para continuar con la operación y rescatar al resto de los menores los tanques de oxígeno deben ser rellenados. Dijo que todos los suministros de oxígeno habían sido utilizados el domingo.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este domingo en Twitter que Estados Unidos "trabaja muy de cerca con el Gobierno de Tailandia para ayudar a sacar a todos los niños de la cueva y con seguridad. ¡Gente muy valiente y talentosa!".

La peligrosa misión para evacuar a los 12 niños y su entrenador de 25 años que están atrapados en las profundidades de una cueva inundada en el norte de Tailandia se puso en marcha el domingo, dijeron autoridades tailandesas.

A las 10 a.m. hora local, un contingente internacional de 13 buzos especialistas y cinco marinos SEAL tailandeses descendieron dentro de la húmeda red de túneles subterráneos bajo las montañas Mae Sai, llevando con ellos las esperanzas de toda una nación.

(Thai Navy via AP)

"Nuestra preparación está al máximo hoy. Hoy es el día D", dijo el gobernador de Chiang Rai, Narongsak Osotthanakorn, quien añadió que las familias habían sido informadas del plan y que estas habían dado su respaldo a la operación de rescate.

La difícil situación de los niños afectados, quienes han permanecido atrapados en las cuevas durante 15 días, ha paralizado Tailandia, mientras los esfuerzos de rescate se hacían cada vez más urgentes.

Los rescatistas tienen una ventana de oportunidad para extraer a los niños que se va reduciendo luego que una fuerte lluvia comenzara poco después del inicio de la operación de rescate el domingo, mientras que los meteorólogos predicen más lluvias monzónicas en los días venideros, lo que efectivamente sellaría la cueva hasta octubre.

"Tenemos dos obstáculos: el agua y el tiempo. Es contra lo que hemos competido desde el primer día. Tenemos que hacer todo lo que podamos, aunque sea difícil luchar contra la fuerza de la naturaleza", dijo Osotthanakorn mientras una lluvia ligera comenzaba a caer en el lugar.

Carrera contra el tiempo

A la entrada de las cuevas, voluntarios que colaboran con la operación describían el rescate como un escenario de "ahora o nunca".

Los niños y su entrenador se encuentran apretujados en una pequeña cámara 4 kilómetros dentro de la cueva, rodeada por agua y con una limitada provisión de oxígeno.

(Thai Navy via AP)

Osotthanakorn describió como buena la condición física y mental de los niños. "Puedo asegurar que ellos están listos y están decididos y listos para ser extraídos".

Para llegar a ellos, los buzos tendrán que surcar una red de extensos y estrechos túneles que conectan la cámara en la que se encuentran los niños con el centro de comando de rescate, conocido como Cámara Tres.

Se espera que los buzos guíen a los niños por los túneles uno por uno. Cuando lleguen al centro de comando, los niños serán entregados a diversos equipos de rescate que los acompañaran por las Cámaras Uno y Dos, de acuerdo con un oficial de la marina tailandesa con conocimiento de la operación de rescate.

"Hoy, el nivel del agua en las cámaras número Uno, Dos y Tres dentro de la cueva es lo bastante bajo como para caminar", dijo Osotthanakorn.

Los equipos de rescate han estado constantemente bombeando agua fuera del sistema de cuevas, en una carrera contra el tiempo antes del regreso de las lluvias intensas pronosticado para el domingo.

"El agua en algunas zonas retrocede hasta unos 30 centímetros, se le considera el menor nivel de los últimos 10 días".

Las señales de que una operación de rescate estaba en marcha eran evidentes en las horas previas al anuncio, mientras las autoridades instalaban una gran carpa verde alrededor de la entrada de la cueva y llevaban a los medios a una locación aparte.

Sobre la sucia carretera que dirige a los túneles, un continuo convoy de camiones y vehículos militares transportaba tropas y equipo médico, incluyendo un gran número de tanques de oxígeno. La noche del sábado, numerosos asesores militares internacionales fueron vistos entrando en el sitio, seguidos luego por cuatro monjes en túnicas color naranja.

A la entrada del sitio, una flamante bandera de color blanco recién colocada ondeaba con el viento, un símbolo budista que indica energía positiva.