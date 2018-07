Muere Stephen Ditko, cocreador de Spider-Man

(CNN) - Stephen Ditko, cocreador de los superhéroes de Marvel Comics Spider-Man y Doctor Strange, falleció a los 90 años.

Ditko fue encontrado muerto el 29 de junio en su departamento de Manhattan, dijo a CNN el portavoz del Departamento de Policía de Manhattan George Tsourovakas.

Ditko nació el 2 de noviembre de 1927 en Johnstown, Pensilvania, de acuerdo con su biografía en IMDB.

El presidente de Marvel, Dan Buckley, dijo en un comunicado que "la familia Marvel llora la pérdida" de Ditko.

Jim Lee, editor de DC Entertainment (hogar de Batman y Superman), dijo en una serie de tuits que aunque Ditko era conocido por ser cocreador de Spider-Man, él también trabajó en DC.

Sad to hear of the passing of the legendary artist and creator Steve Ditko. Beloved for generations– his work was the Quirky to Kirby's Majesty and helped provide the early visual vocabulary in counterpoint to Kirby's power and influence. 1/3 pic.twitter.com/GvH8Mcrxg6

— Jim Lee (@JimLee) July 7, 2018