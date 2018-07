NeymarChallenge: así es el reto viral que se burla de las “caídas” del jugador brasileño

(CNN Español) – Sí, Brasil ya le dijo adiós al Mundial tras perder la clasificación a semifinales, pero su protagonismo –especialmente en internet– está lejos de desaparecer. Y todo gracias a su 10, el famoso Neymar. Las redes sociales están inundadas con un nuevo reto viral: el #NeymarChallenge, que es bastante simple y no consiste precisamente en marcar goles.

MIRA: Los memes de la eliminación de Brasil

Aquí no tendrás que mojarte con una cubeta de hielo ni buscar a dónde saltar porque el suelo es lava. Sencillamente deberás caerte y revolcarte un par de minutos en el suelo cuando digan “Neymar”… o incluso puedes hacerlo sin mayor motivo aparente, como en algunas ocasiones se desplomó Neymar durante la Copa del Mundo cuando no se cometió ninguna falta en su contra.

Recordemos que en el partido contra Costa Rica, el pasado 22 de junio, el VAR anuló un penalti que el árbitro pitó favor de Brasil por una falta que supuestamente afectó a Neymar y lo dejó en el piso. Además, en los cuatro primeros juegos de su selección, el futbolista pasó un total de 13 minutos y 50 segundos en el suelo. Eso es la tercera parte de un tiempo en cualquier partido.

Con la etiqueta #NeymarChallenge internet ha hecho de las suyas: niños, adultos y hasta perros se le han medido al reto. ¿Cuál es tu favorito? Aquí escogimos algunos:

Estos niños y niñas que practican el famoso deporte ya tienen claro el paso del 10 brasileño:

El #NeymarChallenge sigue con todo ------. pic.twitter.com/yzjJ8OWq5k

— Miguel González Мигель Гонсалес (@mg_michel) July 5, 2018

¿Y qué tal si hacemos el #NeymarChallenge? pic.twitter.com/m7P2mx3mOo

— San Cadilla (@SancaMural) July 3, 2018

#NeymarChallenge --

A post shared by Daniela Real (@ldanielareal) on Jul 6, 2018 at 11:55am PDT

Cefor Tuzos Cancún con nueva modalidad de entrenamiento-️---- #actitudmundialista #orgulloceforcancun #neymarchallenge

A post shared by Cefor Tuzos Cancun---️ (@tuzos_cancun) on Jul 6, 2018 at 11:42am PDT

#Repost @gooolacademia • • • • • Hoy juega Neymar y la grama lo sabe. (A petición) #GooolAcademia #formadores #ByChepeMartinez #elsalvador #futbol #brasil #neymar #neymarchallenge

A post shared by Sergio (@ssergioy) on Jul 6, 2018 at 11:18am PDT

Father and son #NeymarRolling -- #NeymarChallenge #Neymar #Neymarjr #brazil pic.twitter.com/hYi6gmsxoN

— Fernando Osorio (@fernyodotcom) July 5, 2018

Clearly I have to talk to Che about practicing his favorite player acting skills-- #neymar #neymarjr #brazil #neymarchallenge

A post shared by Rachel Baboolal (@raybabs) on Jul 6, 2018 at 12:23pm PDT

"Claramente tengo que hablar con Che sobre practicar las habilidades teatrales de su futbolista favorito"

¿Estás trabajando? No importa, el reto también vale en la oficina:

Neymar Challenge para despedir a Brasil. #neymarchallenge

A post shared by BBDO Panamá (@bbdopa) on Jul 6, 2018 at 12:53pm PDT

#NeymarChallenge #ElMundialDeForoTV pic.twitter.com/z5T9Ftqaik

— Giselle Zarur Maccise (@giselle_zm) July 6, 2018

#NeymarChallenge Nissan LATAM rocks!! #StandingO #Aplausos #HellYeah #CDMX #MexicoCity @marthadiaz2059 @zaphirako @fesiita @mariveyes

A post shared by Carlos Escamilla (@carlitosem) on Jul 6, 2018 at 9:02am PDT

Y hasta si estás haciendo deporte... o cortándote el pelo:

#ilovecrossfit #pullups #squat #burpees #entrenar #fitness #partnerwod #hspu #proteina #wallballs #crossfitmexico #crossfitter#crossfitero #crossfitter #crossfitmeme #crossfitwod #wod #crossfitargentina #crossfitespañol #crosstraining #norep #paleodiet #open2018 #open#crossfit #crossfitgames #crossfitlovers #crossfitchicks #doubleunders #NeymarChallenge

A post shared by Gordito Crossfitero (@gorditocrossfitero) on Jul 6, 2018 at 12:34pm PDT

#neymarchallenge #neymar #barbershop #barberlife #barbershopconnect @thebarberpost @_barbershops_

A post shared by Barber & VideoGames Barba Azul (@barba_azul_) on Jul 6, 2018 at 12:14pm PDT

Y, por supuesto, Rusia no es la excepción:

¡El #NeymarChallenge es la sensación en #Rusia2018 !#MundialxZorropic.twitter.com/qFRaW44FnE

— --Zorro Deportes лисица спортивный -- (@DeportesZorro) July 6, 2018

¿Quién dijo que debías ser humano para hacer tu #NeymarChallenge?

Even my dog does the #NeymarChallenge pic.twitter.com/lRAj33DlYZ

— S.V. (@america_nito) July 4, 2018

"Incluso mi perro hace el #NeymarChallenge"

Hasta mi perro le entró al #NeymarChallenge pic.twitter.com/WOciaahhMB

— Club América は 最高 (@manuamexcua) July 6, 2018

Y los favoritos de internet, los memes y gifs, también están en el reto:

Neymar rumbo al aeropuerto -- #NeymarChallenge #Neymar #BRA #Rusia2018 #BEL pic.twitter.com/UXNAzuE1Fx

— Neribell (@Pattinkerbell2) July 6, 2018

#neymarchallenge #amoaeseperrito #dramaking #byebrasil #worldcup #rusia2018

A post shared by Selene (@selenewaldorf) on Jul 6, 2018 at 1:02pm PDT

Que onda se va hacer o no se va hacer el #NeymarChallenge ---- pic.twitter.com/bUNtsIrr0o

— Ivan Reyes (@edark_raven) July 2, 2018

Como olvidar cuando Kakaroto usó la técnica de Neymar #NeymarChallenge pic.twitter.com/C0rKI2XV9Z

— Majestad Vegeta -- (@yosoyvegeta) July 4, 2018

aplicando el #NeymarChallenge en el cine !! pic.twitter.com/8W2k1PpA2e

— Untiponormal (@quique7carlos) July 5, 2018

—¿Y de qué raza son tus perritos?—Neymaraner.#NeymarChallenge -- pic.twitter.com/roXB0dgJf1

— Dolores (@cruelmaravilla) July 6, 2018

¿Ustedes qué opinan? #MexicoVsBrasil #MexicofueradelMundial #neymarchallenge pic.twitter.com/4YfiMqIyg5

— Dummies (@DummiesForDummi) July 2, 2018

Ja ja -------- #Neymar #NeymarChallenge #NeymarStyle pic.twitter.com/CclfdIeI1i

— cris_bsc (@cris_bsc15) July 4, 2018

También dicen en redes sociales que Los Simpsons, conocidos por predecir varias cosas, también adelantaron que este reto ocurriría:

Ahora Los Simpson predicen el #NeymarChallenge pic.twitter.com/0FvT0YDhEV

— Oso Rulo (@LosSimpsonMX) July 6, 2018

#NeymarChallenge de los @LosSimpsonMX pic.twitter.com/G1h0sUHnVe

— R ë Y (@KinG_CoAcH) July 3, 2018