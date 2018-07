Elon Musk envía ingenieros para ayudar en el rescate de los niños en la cueva de Tailandia

(CNN) - El multimillonario tecnológico Elon Musk está enviando ingenieros especializados a Tailandia para ayudar a rescatar a los 12 niños y su entrenador de fútbol atrapado en una cueva.

Musk espera que sus ingenieros se unan a la ya enorme operación que se lleva a cabo en el complejo de cuevas Tham Luang Nang Non, donde docenas de SEALs de la Marina Tailandesa y expertos internacionales están tratando de encontrar la manera de sacar a los niños.

Musk, fundador de Boring Company, así como el CEO de Tesla y SpaceX tuiteó el jueves: "Los ingenieros de SpaceX & Boring Co irán a Tailandia mañana para ver si podemos ayudar al gobierno. Probablemente haya muchas complejidades que son difíciles de apreciar sin estar allí en persona".

SpaceX & Boring Co engineers headed to Thailand tomorrow to see if we can be helpful to govt. There are probably many complexities that are hard to appreciate without being there in person.

— Elon Musk (@elonmusk) July 6, 2018

El viernes, el gobierno tailandés confirmó en su página de Facebook que los ingenieros de Musk llegarán el sábado 7 de julio.

"Elon Musk enviará a su equipo a Tailandia mañana (7 de julio) para ayudar en el rescate en las cuevas. Pueden proporcionar servicios para el seguimiento de la ubicación, el bombeo de agua o de baterías", se lee en el comunicado.

Al principio, Musk había cuestionado si su compañía podría ayudar en los esfuerzos de rescate con su "radar avanzado de penetración en el terreno" y con el asunto de la energía.

1 de 24

| Doce niños y su entrenador de fútbol han quedado atrapados dentro de un sistema de cuevas en el norte de Tailandia desde el 23 de junio, y las autoridades están tratando de encontrar la forma más segura de extraerlos. Mira en esta galería las imágenes más impactantes del intento por sacarlos pronto, sanos y salvos.

2 de 24

| Los buzos han podido llevar comida, mantas y otros suministros a los niños mientras los expertos debaten cómo sacarlos de manera segura. El equipo fue encontrado a unos dos kilómetros dentro de la cueva y en algún lugar entre 800 metros y un kilómetro debajo de la superficie, de acuerdo con una nota informativa del British Cave Rescue Council. Foto: Royal Thai Navy

3 de 24

| El equipo fue encontrado vivo por buzos británicos. La búsqueda ha convocado a equipos de rescate de todo el mundo. Foto: Royal Thai Navy

4 de 24

| Un médico militar tailandés proporciona primeros auxilios a uno de los muchachos. Foto: Royal Thai Navy

5 de 24

| La policía tailandesa toma un descanso para el desayuno mientras continúan las operaciones de rescate este miércoles (Foto: Aung Thu / AFP / Getty Images)

6 de 24

| El agua se bombea fuera de la cueva durante los esfuerzos de rescate el martes 3 de julio. (Foto: Linh Pham / Getty Images)

7 de 24

| Los trabajadores arreglan el camino que conduce a la cueva el 3 de julio. (Foto: Lilian Suwanrumpha / AFP / Getty Images)

8 de 24

| Los buceadores preparan una luz que se utilizará para la búsqueda submarina el lunes 2 de julio. (Foto: Linh Pham / Getty Images)

9 de 24

| Los trabajadores de rescate esperan en la entrada de la cueva el 2 de julio. (Foto: Linh Pham / Getty Images)

10 de 24

| Algunos miembros de la familia de los niños celebran después de recibir noticias de que el equipo estaba vivo. (Foto: Lillian Suwanrumpha / AFP / Getty Images)

11 de 24

| Los técnicos llevan las bombas de agua al sitio de perforación el domingo 1 de julio. (Foto: Lilian Suwanrumpha / AFP / Getty Images)

12 de 24

| Los soldados y los rescatistas trabajan fuera del complejo de la cueva el 1 de julio. (Foto: Stee Zeya Tun / Reuters / Newscom)

13 de 24

| Los monjes asisten a una oración budista para el equipo el 1 de julio. (Foto: Lilian Suwanrumpha / AFP / Getty Images)

14 de 24

| Los tanques de buceo se entregan en el sitio de búsqueda el 1 de julio. (Foto: Linh Pham / Getty Images)

15 de 24

| Los trabajadores de rescate llevan equipo de bombeo de agua a la cueva el 1 de julio. (Foto: Linh Pham / Getty Images)

16 de 24

| Un trabajador de la Fuerza Aérea tailandesa cae cerca de una posible apertura de una cueva el sábado 30 de junio. (Foto: Lilian Suwanrumpha / AFP / Getty Images)

17 de 24

| El buceador británico de cuevas Robert Charles Harper explora una apertura el viernes 29 de junio. (Foto: Krit Phromsakla Na Sakolnakorn / AFP / Getty Images)

18 de 24

| Los familiares de los miembros del equipo atrapado oran el miércoles 27 de junio. (Foto: Shachai Lalit / AP)

19 de 24

| Los familiares esperaron más de una semana para recibir noticias de sus seres queridos. (Foto: Sakchai Lalit / AP)

20 de 24

| Los soldados tailandeses traen mangueras y bombas de agua adicionales mientras la búsqueda del equipo continúa el 27 de junio. (Foto: Sakchai Lalit / AP)

21 de 24

| Los paramédicos voluntarios esperan cerca de la entrada de la cueva el 27 de junio. (Foto: Lilian Suwanrumpha / AFP / Getty Images)

22 de 24

| Un rescatista busca una entrada a la cueva el 27 de junio. (Foto: Departamento de Parques Nacionales y Vida Silvestre de Tailandia)

23 de 24

| Los rescatistas buscan en la cueva el martes 26 de junio. (Foto: Stringer / Reuters / Newscom)

24 de 24

| Soldados tailandeses instalan el cable en el sitio de búsqueda el 26 de junio. (Foto: Lilian Suwanrumpha / AFP / Getty Images)

También consideró si "tal vez valía la pena intentar" insertar un tubo de nylon en la red de la cueva para crear un túnel de aire bajo el agua.

Los miembros del equipo de fútbol Wild Boar fueron reportados como desaparecidos el 23 de junio cuando no regresaron de una salida después de la práctica. Entraron en la cueva cuando hacía buen tiempo, pero quedaron atrapados cuando un aguacero repentino inundó los angostos túneles.

Los rescatistas han estado examinando formas de sacar a los niños, incluso colocándoles máscaras de oxígeno de cara completa y acompañándolos en una larga y peligros inmersión a través de los túneles.

El viernes se confirmó que un exbuzo de la Marina tailandesa que se había ofrecido voluntario para ayudar al rescate había muerto, según funcionarios del gobierno.