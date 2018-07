Lecciones de Chile: 2 médicos involucrados en el rescate de los 33 mineros chilenos comparten su conocimiento

(CNN) - En 2010, el doctor Jean Christophe Romagnoli, especialista en medicina deportiva, diseñó un programa de capacitación para ayudar a 33 mineros de Chile a sobrevivir la dura prueba de estar atrapados durante 69 días, y Alberto Iturra Benavides, un psicólogo, brindó asesoramiento en crisis.

Los médicos han seguido el intento de rescate del equipo de fútbol Wild Boar, que lleva atrapado en el sistema de cuevas Tham Luang Nang Non en el norte de Tailandia desde el 23 de junio. Los buceadores encontraron al equipo y a su entrenador el lunes. Al menos un plan para rescatar a los niños implica enseñarles cómo bucear.

Los dos médicos chilenos compartieron el conocimiento que adquirieron del rescate de los mineros. Las entrevistas, realizadas por teléfono y por correo electrónico, se han condensado y editado.

¿Cómo se protege la salud mental del equipo durante esta dura prueba, que puede durar meses?

Romagnoli: Esa es la parte más difícil. No están preparados para entornos cerrados. Lo que diferencia a los mineros es que eran un grupo de personas acostumbradas a trabajar en lugares así. Por lo tanto, la claustrofobia o cualquier tipo de fobia podría desencadenarse por la sensación de espacio reducido o incluso por un ataque de pánico. Ellos [los jugadores] trabajan en un deporte de equipo, por lo que generalmente tienen una cooperación fuerte. De este modo, tal vez ese podría ser un factor clave para enfrentar el impacto.

Benavides: Tenemos que entender que, para ellos, esta es una aventura, tal vez una de las más importantes de sus vidas. En ese contexto, todo será más fácil, entretenido y tolerable para ellos. Dentro de esta delicada situación, es necesario que mantengan una personalidad feliz y lúdica, por lo que el equipo de rescate hará bien en no agregar gravedad, seriedad, enojo o juicio a los problemas que surjan. Los niños no necesitan saber sobre los desafíos que atraviesan los adultos y el país. Solo necesitan saber que son amados y que tienen permiso de los adultos y que están de vacaciones. No hay que descartar posibilidades sin analizarlas y probarlas. Esta es otra lección poderosa que tuvimos en nuestra situación. Ayuda a mantener el espíritu de las familias, los colaboradores y el país cuando sienten que pueden contribuir positivamente.

El buceador británico Robert Charles Harper explora una abertura en la montaña en la operación de rescate.

¿Qué tipo de necesidades podrían tener ahora, mental o emocionalmente, en comparación con después de su rescate?

Romagnoli: En el caso de la experiencia de los mineros, el problema básico era la incertidumbre de [ser] rescatados. Fueron encontrados, pero no estaban seguros de que iban a ser rescatados vivos, al menos hasta dos días antes del rescate en sí. Entonces, esta incertidumbre genera ansiedad y esta incertidumbre puede ser desastrosa, si no se maneja bien. Lo que más necesitan es estabilidad y algún tipo de certeza de formar parte de un plan, de un plan de rescate. No me preocupa mucho el aspecto psicológico porque fueron encontrados. Saben que hay dos tipos de soluciones o al menos dos escenarios en los que están trabajando.

Benavides: Es valioso para ellos estar ocupados y tener tareas para ser responsables dentro de su grupo: tareas pequeñas, como ... hacer un inventario de lo que ha llegado, contar o inventar una historia con un final feliz; tener un cronograma establecido con actividades... dirigir unos y otros en una canción; leer en voz alta al grupo y repasar la historia con participantes diferentes y sucesivos o guiar a los demás en la oración. Todo esto debe ser rotativo para que puedan enriquecerse con diferentes roles sin que ninguno marque ni defina su futuro.

Los soldados tailandeses pasan el cable eléctrico por el sistema de cuevas Tham Luang Nang Non.

¿La juventud del equipo es una ventaja o una desventaja en esta situación?

Romagnoli: Creo que es una ventaja en ciertas maneras. La respuesta fisiológica de un ser más joven probablemente será mejor que la de los propios mineros. La fuerza mental de los mineros es mayor porque están acostumbrados a espacios reducidos. No entrarán en pánico tan fácilmente.

Benavides: La edad de los niños es una ventaja, y uno debe encargarse del liderazgo del entrenador. Mostrarle respeto ayudará a mantener la paz y una tensión más baja para los niños y conducirá a una resiliencia positiva, una sin elementos traumáticos después de este evento.

Los soldados tailandeses llevan mangueras y bombas de agua adicionales durante la búsqueda del equipo de fútbol.

¿Cuáles son las diferencias y similitudes entre la experiencia del equipo de fútbol y los mineros chilenos?

Romagnoli: Es una dura experiencia similar. La única diferencia es su edad. Los mineros tenían una variedad de enfermedades crónicas, como la hipertensión y la diabetes. Los niños no deberían presentar ese tipo de enfermedades. Esos tipos de enfermedades generalmente aparecen hacia [la] mitad de los 30 años. El rescate de los mineros chilenos no tuvo condiciones cambiantes, mientras que el de la cueva de Tailandia sí las tiene, principalmente en niveles de agua y espacios respirables.

Benavides: Si buscas similitudes [entre los mineros chilenos y estos niños], descubrirás que se encontraron solos y que sufrieron muchas pérdidas: comunicación, contacto, seguridad, comida y todo tipo de comodidades. No obstante, en ambos casos, decidieron vivir y mantenerse unidos.

Los trabajadores arreglan el camino que lleva al sistema de cuevas Tham Luang Nang Non después de que el equipo fuera encontrado con vida.

¿Qué conocimiento sacaron de trabajar con los mineros que podría aplicarse a esta situación?

Romagnoli: Tienes que trabajar con condiciones reales. Todos en el mundo de la medicina siempre buscan trabajar en condiciones de laboratorio y condiciones ideales. Entonces, debes cambiar tu forma de pensar. Debes enfocarte en las condiciones específicas de ese escenario en particular. Lo que se aplica a otro escenario podría no aplicarse a ese. Fue un trabajo en equipo de todo el mundo. Ese es el secreto del éxito en el caso de los mineros chilenos.

Benavides: No les des cosas que los separen. Deben escuchar música en grupo, sin auriculares, solo altavoces. Tuvimos una gran crisis debido a alguien que, actuando por buena voluntad, envió equipos de audio individuales. Nos llevó al desinterés y la desunión en nuestro caso.