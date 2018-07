Portada de tabloide inglés 'The Sun' sobre selección Colombia, y la disculpa, enfurecen a colombianos

(CNN Español) - La portada del famoso tabloide inglés The Sun del 3 de julio sobre el partido Colombia – Inglaterra enfureció a los colombianos por su juego de palabras que parecía hacer referencia a la cocaína, señalándola como producto de exportación del país. Después de la indignación, el periódico emitió una especie de disculpa que encendió más los ánimos.

The Sun es un diario sensacionalista propiedad de la News Corporation del magnate Rupert Murdoch y es conocido por sus titulares y portadas incendiarias.

La primera página de la edición del tabloide del martes antes del encuentro de Colombia vs. Inglaterra decía:

"Mientras Inglaterra se enfrenta a una nación que le dio al mundo a Shakira, un buen café y um... otras cosas, nosotros respondemos ... ¡Go Kane!"

-------------- Tomorrow's front page: #ENG captain Harry Kane will lead the charge to send us through to the #WorldCup quarter-finals -------------- https://t.co/7tsFhcddPm pic.twitter.com/MSz30dxrCB

— The Sun (@TheSun) July 2, 2018

La pronunciación de las dos últimas palabras del titular en inglés suenan fonéticamente similar a como se dice cocaína (cocaine) en este idioma.

En redes sociales la portada fue recibida con indignación por usuarios colombianos y de otras nacionalidades:

Qué desafortunada portada de @TheSun haciendo el juego de palabra GO Kane con COcaine...Caen muy bajo para buscar respuesta. Acá tienen la mía: miserables. pic.twitter.com/OQeheu6rcJ

— milena gimon (@milenagimon) July 3, 2018

Provocadora tapa de The Sun anunciando el partido con Colombia: “Como Inglaterra enfrenta a una nación que le dio al mundo a Shakira, gran café y eh, otras cosas, nosotros decimos... ¡Vamos, Kane!”. El título juega con la fonética de “Go, Kane” y “cocaine”. Se pasaron de la raya. pic.twitter.com/ahKrGHJH9A

— Lucas Beltramo (@LucasBeltramo) July 3, 2018

Incluso el embajador de Colombia en el Reino Unido se pronunció sobre la portada diciendo que era "triste".

"Es bastante triste que usen un ambiente festivo y amistoso como la Copa del Mundo para atacar a un país y seguir estigmatizándolo por un tema completamente no relacionado", le dijo Néstor Osorio Londoño a The Guardian el martes.

Este 4 de julio, en sus páginas deportivas, The Sun incluyó un breve recuadro que tituló Colombia: An Apology (Colombia: una disculpa). Sin embargo, el contenido del texto terminó por enfurecer a los fanáticos

"La portada de ayer de The Sun pudo haber dado la impresión que Colombia es conocida por su tráfico de cocaína. Eso fue injusto con el pueblo colombiano, que está mucho más avergonzado por la forma en la que su tramposo, sucio, teatral, y malvado equipo nacional jugó anoche. Nos alegra que eso haya quedado claro", escribieron.

La disculpa encendió la polémica aún más en las redes:

Las "disculpas" de The Sun tras la tapa en la que jugaban con "Go Kane" que suena parecido a "cocaine" antes del encuentro con Colombia.... pic.twitter.com/AYOg4CorvQ

— Alejo Schapire (@aschapire) July 4, 2018

Otra prueba de que la exquisita educación britànica:1- No es tal2- Tanto golpe en la cabeza deja secuelas--https://t.co/JIYVTzsId8

— #Yuli--#Bot #FeMIMnista -- #BrownCoat-- (@YulianaVK) July 5, 2018

Y nos siguen ofendiendo con lo que paso ayer en el partido...Que bonito verdad --https://t.co/TWj7FYHuQv

— Singularity #TEAR轉 ------ (@MidorinaBANGTAN) July 4, 2018

La disculpa más vergonzosa del año. Colombia está orgullosa de su @FCFSeleccionCol Si hoy alguien debe estar avergonzado es @TheSun no sólo por el titular con el que ofendió al país, sino por la burla con la que pretende disculparse. https://t.co/5LUF3MFYoN

— luz maria doria (@luzmadoria) July 4, 2018

La Selección Colombia llega a este jueves a Bogotá después de quedar eliminada contra Inglaterra en octavos de final de Rusia 2018.

La Federación Colombiana de Fútbol y la Cancillería de Colombia no se han pronunciado al respecto.