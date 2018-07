El Gobierno de EE.UU. se niega a publicar nuevas estadísticas sobre niños separados de sus familias

(CNN) - ¿Cuántas familias inmigrantes se han reunido desde que un juez ordenó al gobierno de los EE.UU. detener la mayoría de las separaciones familiares en la frontera?

¿Y cuántos niños de familias inmigrantes separadas todavía están bajo custodia del Gobierno?

No lo sabemos, porque los funcionarios no lo dicen.

Ha pasado una semana desde que dieron a conocer cuántos niños de familias separadas permanecen bajo custodia del Gobierno.

Y los funcionarios se han negado reiteradamente a responder preguntas sobre cuántas familias se han reunido.

Los plazos se avecinan; el Gobierno tiene menos de un mes para reunir a las familias que separó. Aquí está lo último:

El 20 de junio, el Departamento de Salud y Servicios Humanos dijo que había 2.053 niños de familias separadas bajo su cuidado. El 26 de junio, la agencia dijo que había 2.047 de esos niños.

¿Por qué los funcionarios no han publicado cifras actualizadas desde entonces? De acuerdo con el Departamento de Salud y Servicios Sociales de los Estados Unidos (HHS), es porque la cantidad de niños inmigrantes bajo el cuidado de la agencia siempre está cambiando y porque están trabajando con otras agencias para verificar los números que tienen.

Los funcionarios federales han publicado datos actualizados que revelan el número total de niños inmigrantes a su cargo, una cifra que incluye a los niños que cruzaron la frontera solos y los niños que fueron separados de sus familias después del cruce. Pero desde el 26 de junio, se han negado a especificar cuántos niños de familias separadas permanecen bajo custodia.

Esta es la razón por la cual esa estadística en particular importa: es la única cifra que los funcionarios han proporcionado que nos da una indicación de si las reunificaciones están sucediendo.

Esta no es una ecuación perfecta; no sabemos si los niños liberados de la custodia del HHS se reunieron con los padres, solo que ya no se encuentran en uno de los refugios de la agencia. El gobierno no ha respondido preguntas sobre las circunstancias de su liberación.

Pero sin una respuesta a las preguntas sobre cuántas reunificaciones se han producido, o al menos una cifra actualizada sobre el número de niños de familias separadas que permanecen bajo custodia, el público no tiene forma de rastrear si las familias se están reuniendo o cuán rápido está ocurriendo. Todo lo que tenemos son ejemplos anecdóticos de algunas reunificaciones dispersas en los aeropuertos.

La última información que tenemos fue proporcionada a CNN por una fuente del gobierno de EE.UU.: un mapa que muestra que los 2.047 menores no acompañados separados que estaban bajo la custodia de la Oficina de Reubicación de Refugiados de HHS al 25 de junio estaban dispersos en 16 estados.

Las fechas para las reunificaciones

En respuesta a las consultas de CNN durante la última semana que pedían estadísticas actualizadas sobre el número de niños de familias separadas bajo custodia, los funcionarios publicaron la siguiente declaración:

"A medida que HHS continúa evaluando el impacto del fallo del Tribunal de Distrito, y dado el número constantemente cambiante de niños extranjeros no acompañados a nuestro cuidado (cada día los menores son derivados a nuestro cuidado y liberados de nuestra atención a los padres, parientes cercanos o patrocinadores adecuados), estamos brindando el número total de niños extranjeros no acompañados bajo el cuidado de los beneficiarios financiados por el HHS. Si bien comprendemos el interés en los desgloses detallados de esta información, nuestra misión ha sido y sigue siendo brindar a cada menor transferido al HHS, independientemente de las circunstancias, con una atención de calidad y apropiada para la edad y una liberación rápida y segura a un patrocinador".

El 26 de junio, el juez federal de distrito Dana Sabraw expuso una serie de fechas límites en su fallo.

Para el 6 de julio, los funcionarios deben asegurarse de que cada padre separado tenga una forma de contactar a su hijo. Para el 10 de julio, los niños menores de 5 años deben reunirse con sus padres. Y para el 26 de julio, todos los niños deberían estar reunificados con sus padres.

Los funcionarios han dicho que cumplirán con la orden del juez, pero no han especificado qué pasos tomarán para hacerlo. Están programados para comparecer ante el tribunal el viernes para una audiencia de estado.

Los abogados de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), que ha demandado al Gobierno por la práctica de separaciones familiares, dicen que están monitoreando la situación y que volverán al tribunal si los funcionarios no cumplen con los plazos.

