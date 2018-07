Destinos llega a Paraguay para explorar lo mejor de la tierra guaraní

(CNN Español) - El próximo sábado 7 de julio a las 9:00 p.m. (Miami) CNN en Español presenta una nueva edición del programa Destinos, el espacio que descubre lo mejor de cada país para dar a conocer su belleza, cultura y tradición.

En esta ocasión Alejandra Oraa se trasladará hasta Paraguay para ver de cerca la naturaleza desbordante en los lirios del Piquete Cué, en una escena mágica que hacía más de 75 años que no se daba en este país.

“Con Destinos Paraguay la audiencia de CNN en Español va a poder ver dos cosas muy interesante: primero unos lirios que tienen una historia increíble, algo que no había pasado por más de 75 años en unos de los lagos más lindos que he visto de América Latina y que vale la pena conocer, y por otro lado también van a ver lo importante que es la cultura guaraní y lo que nosotros deberíamos tomar como ejemplo como latinoamericanos con nuestras raíces”, describió la periodista,

Además, en este viaje Oraa tuvo ocasión de disfrutar de cerca la vista inigualable que ofrece el Cerro Yaguaron, lugar de gran belleza exótica situado en las afueras de la ciudad capital.

Igualmente, la presentadora tendrá oportunidad de degustar la rica gastronomía del país “colorado”, en compañía del chef conocido como el embajador de la cocina paraguaya, Rodolfo Angenscheidt; además de probar la clásica merienda paraguaya.

Destinos – que recientemente obtuvo su segundo premio Emmy como mejor programa de entretenimiento en español- también se rendirá al folclor de la tierra roja de este país, descubriendo a través de su danza y música la historia de sus antepasados y el arte que los caracteriza en cada movimiento que hacen durante la polca.

Para culminar este recorrido por tierras paraguayas, Oraa revelará a los televidentes las dos mejores propuestas de hospedajes singulares que invitarán a los visitantes a disfrutar de las actividades recreativas que se pueden hacer en Paraguay al aire libre y que, como lo afirma Alejandra, lo sitúa como una joya turística dentro de la región. “Me quedo con un país que creo que es una joya que hay que conocer, que tal vez mucha gente no habla para ir a visitar, pero la gente y sobre todo lo que te encuentras allá vale la pena”.

