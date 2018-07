Encuentran a una mujer 'muerta' que respiraba en una morgue de Sudáfrica

(CNN) - Una mujer declarada muerta por paramédicos, tras un accidente automovilístico en Sudáfrica, fue encontrada respirando en una morgue.

El operador del servicio de ambulancias, quien confirmó el incidente este martes, le dijo a CNN que la organización empezó una investigación.

"Estamos investigando el caso y presentaremos nuestros hallazgos una vez que haya concluido", indicó Gerrit Bradnick.

Los técnicos del depósito de cadáveres descubrieron que la mujer estaba respirando en la morgue de Carletonville, al noreste del país, varias horas después de que los paramédicos la trasladaran del lugar de un accidente automovilístico fatal en el suroeste de Johannesburgo, le informó un operador de ambulancias a un periódico sudafricano.

Bradnick defendió a los paramédicos y señaló que ellos siguieron todos los protocolos antes de que se declarara que la mujer estaba muerta, informó el diario TimesLive citando al operado.

La mujer anónima, quien ahora se recupera en un hospital de Johannesburgo, no mostró signos vitales cuando fue encontrada en el sitio del accidente en junio, contó Bradnick al periódico.

"Esto no sucedió porque nuestros paramédicos no estén debidamente capacitados. No hay pruebas de negligencia por parte de nuestro personal", informó Timeslive con una cita de Bradnick.

Los expertos forenses en el departamento de salud del estado están investigando a la empresa, según dijeron las autoridades locales al periódico.

En 2016, otra víctima de un accidente de tráfico fue hallada respirando en una morgue estatal en la provincia de KwaZulu Natal, después de que fuera declarada muerta por los servicios de emergencia, informó un medio local.

El hombre, sin embargo, murió unas horas después del accidente.