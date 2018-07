Justin Trudeau sobre acusaciones de manoseos hace 18 años: "No recuerdo ninguna interacción negativa"

(CNN) - El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, respondió a las acusaciones de que manoseó a una periodista hace 18 años, diciendo que no recuerda "ninguna interacción negativa ese día".

Trudeau, quien desde hace mucho se ha pronunciado en contra del acoso sexual, abordó brevemente el asunto cuando un reportero le preguntó el domingo en un evento en Regina, Saskatchewan, en el centro del país.

La pregunta se refiere a una recaudación de fondos de caridad a la que Trudeau, que entonces tenía 28 años, asistió en Creston, Columbia Británica, antes de comenzar su carrera política. Trudeau es el hijo del fallecido primer ministro Pierre Trudeau.

Trudeau asistió a la recaudación de fondos para apoyar la seguridad contra avalanchas.

Un editorial sin firma que apareció en ese momento en el periódico Creston Valley Advance dijo que él se disculpó por "toquetear" inadecuadamente a una mujer. El editorial no proporcionó detalles, pero dijo que Trudeau "descaradamente faltó el respeto" a la periodista.

El primer ministro dijo el domingo: "Recuerdo bien ese día en Creston... Fue un buen día, no recuerdo ninguna interacción negativa ese día".

La oficina de Trudeau el lunes reiteró su postura.

"Como el primer ministro dijo antes, siempre ha tenido mucho cuidado de tratar a todos con respeto. Sus primeras experiencias con el activismo fueron sobre el tema de la agresión sexual en [la Universidad de] McGill, y él sabe la importancia de ser considerado y respetuoso", dijo la oficina.

CNN no se puso en contacto con la periodista porque le dijo a la afiliada de CNN CBC News que no quería que se usara su nombre y que no quería ser contactada por la historia.

La acusación resurgió el mes pasado después de que el comentarista político canadiense Warren Kinsella tuiteara una imagen del editorial y usara el hashtag #MeToo.

Valerie Bourne, exeditora de Advance, le dijo a CBC News que habló con la periodista en 2000: "Mis recuerdos de la conversación fueron que vino a verme porque se sentía inestable al respecto. No le gustó lo que había sucedido. No estaba segura de cómo debería proceder, porque por supuesto estamos hablando de alguien que era conocido por la comunidad canadiense".

Bourne dijo: "No lo clasificaría ni lo calificaría como agresión sexual". Pero dijo que las supuestas acciones de Trudeau "definitivamente no eran bienvenidas y definitivamente fueron inapropiadas".

A principios de este año, CBC Radio le preguntó a Trudeau si alguna de sus acciones podría haber sido malinterpretada.

"No lo creo", dijo el primer ministro. "He sido muy, muy cuidadoso toda mi vida para ser considerado, para ser respetuoso del espacio de la gente".

En el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, este año, Trudeau dijo que el acoso sexual "es un problema sistémico y es inaceptable".

- Paula Newton de CNN contribuyó a este reporte.