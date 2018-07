Minuto a minuto: Suecia vs. Suiza; Colombia vs. Inglaterra

(CNN Español) - Este martes en octavos de final, Suecia y Suiza se enfrentarán a las 10:00 a.m. ET en San Petersburgo y luego Colombia jugará con Inglaterra a las 2:00 ET. en el Spartak Stadium.

Scroll for more content...

Los equipos deben ganar o ganar para seguir a cuartos de final de Rusia 2018.

Mira todos los resultados del Mundial Rusia 2018

Sigue aquí minuto a minuto todo sobre estos partidos y el Mundial de Rusia 2018: