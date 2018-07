Los temas más calientes que le deja Peña Nieto a AMLO en México

(CNN Español) - Andrés Manuel López Obrador es el virtual nuevo presidente de México. Aunque no será hasta el 1 de diciembre cuando tome posesión de su cargo, ya hay muchos e importantes temas en los que tendrá que centrar su gobierno cuando Enrique Peña Nieto, el actual presidente, le ceda el lugar.

Corrupción

La campaña en México estuvo centrada, en gran parte, en la corrupción. Es uno de los temas que más preocupan a los mexicanos, según diversas encuestas.

Se trata de "un factor terriblemente importante", dijo Gerardo Rodríguez, profesor de temas de Seguridad Nacional y Terrorismo de la Universidad de las Américas Puebla, a CNN en Español en mayo de 2018. "México es el peor país en términos de impunidad en América Latina. La impunidad es el origen de la corrupción rampante en nuestro país", aseguró.

"Para hacer negocios en muchos estados de la república los empresarios tienen que pagar un sobreprecio que exigen los gobernantes en turno. Esto inhibe la inversión", alertó el experto.

A esto se suma que, según el informe de Transparencia Internacional de 2017 presentado en febrero de 2018, México es uno de los países del mundo con mayor percepción de corrupción: aparece al final de la tabla, en el puesto 135 de un total de 180.

En su discurso de victoria, López Obrador reiteró su plan de lucha contra la corrupción y llamó a la reconciliación (Crédito: Manuel Velasquez/Getty Images)

No solo hay corrupción en la política: Una encuesta del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados de México de 2017 concluyó que el 65,7% de los mexicanos consideraba que los cuerpos policiales estaban controlados por el crimen organizado. El 83,1% de los 1.326 participantes respondió que en México hay mucha delincuencia y el 66,5% consideró que es poco o nada probable acabar con la corrupción en su país.

Inseguridad y violencia

2018 podría convertirse en el año más violento de la historia de México: según datos del propio Gobierno, entre enero y mayo de este año hubo 20.505 homicidios (dolosos y culposos). El motivo de esto es la implementación de "estrategias equivocadas" para combatir y reducir delitos, según dijo a CNN en Español en junio Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Nacional Ciudadano, una organización que monitorea la incidencia en la violencia en el país.

Unas cifras que han tenido su reflejo en la campaña electoral: probablemente, la más violenta de la historia democrática de México, con más de 130 políticos asesinados, según la consultora Etellekt.

No en vano casi ocho de cada diez mexicanos (el 76,8%) mayores de edad consideran que, en términos de delincuencia, es inseguro vivir en su ciudad. Así lo reveló en abril la última Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) de México.

"Los últimos 12 años hemos tenidos daños desastrosos", opinó al respecto Edna Jaime, directora de la organización civil México Evalúa, en México Opina, de CNN, a finales de junio. "Hay que fortalecer a las policías locales", dijo, citando la "prevención y la contención" como conceptos básicos en la lucha por la seguridad.

Los 43 de Ayotzinapa

A principios de junio de este año, el primer tribunal colegiado del decimonoveno circuito con sede en Reynosa, Tamaulipas, ordenó a las autoridades en México reponer el procedimiento del caso y crear una comisión que garantice la verdad y la justicia en el caso Iguala.

El motivo de la creación de dicha comisión de verdad es la existencia de indicios que hacen presumir que las confesiones de algunos acusados de participar en las desapariciones confesaron por medio de tortura. Algo sobre lo que la Procuraduría General de la República (PGR) dijo en un comunicado que "tiene abiertas diversas carpetas de investigación en las que constan los dictámenes practicados por peritos certificados y con autonomía técnica conforme al Protocolo de Estambul". Además, "la investigación continúa y se trabaja en diferentes líneas".

Feminicidios

En México se asesina a siete mujeres cada día, según Naciones Unidas. “No se han podido cambiar los patrones culturales que desvalorizan a las mujeres y las conciben como desechables, lo cual genera un clima de permisividad social ante la violencia contra las mujeres y su expresión última, el feminicidio”, escribió el último informe de la ONU al respecto.

“El 66% de las mujeres mexicanas manifiestan haber sufrido una forma de violencia. Eso nos indica que la problemática requiere una respuesta integral”, alertó Belén Sanz, de ONU Mujeres, durante una campaña de la ONU en marzo en Ciudad de México.

Desigualdad y pobreza

En su discurso tras saberse ganador virtual de las elecciones en México, López Obrador puso énfasis en lo que sería su prioridad: "Por el bien de todos, primero los pobres", dijo. "Aplicaremos el principio de nada por la fuerza, todo por la razón". En México, pese a que la desigualdad ha descendido, las cifras continúan siendo altas, según el Colegio de México.

El país "tiene una de las tasas de movilidad social ascendente más bajas del mundo", según concluyó el informe 'Desigualdades en México 2018', elaborado por la Red de Estudios sobre Desigualdades del Colegio de México.

A partir de datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), esta institución pudo observar que, cuando los padres pertenecen a un grupo de personas desfavorecidas, el 50,2% de los hijos no cambian a una posición social superior. Sólo el 2,1% de los hijos nacidos en ambientes de pobreza escalan socialmente en la vida adulta hasta el grupo social con ingresos más altos.

"Si tuviéramos una movilidad social perfecta, esperaríamos que la movilidad ascendente fuera del 20%", indica el informe, que señala a Canadá como el país que más se acerca a esa cifra.

Relación con Estados Unidos

La relación con el país vecino y su presidente, Donald Trump, será esencial para el devenir de México. También por ello este ha sido uno de los temas esenciales en campaña.

"Si es necesario vamos a acudir a la ONU para defender los derechos humanos de los migrantes", dijo López Obrador en el segundo debate electoral.

Sobre sus propuestas en relación con Estados Unidos, adelantó: "Vamos a hacer una propuesta al gobierno de Estados Unidos para que podamos firmar algo parecido a una alianza por el progreso que incluya a Canadá, Estados Unidos, México y países centroamericanos. Que haya proyectos en Centroamérica y México para el desarrollo. Que haya trabajo", algo que repitió en su primera alocución tras los resultados electorales.

Además de los tratados internacionales y el importante tema de la inmigración que cruza México para llegar a Estados Unidos, las relaciones están especialmente tensas por el asunto del muro en la frontera, los aranceles y la guerra comercial que, de llevarse acabo, dañaría especialmente a la economía de México. Trump ya se pronunció sobre la victoria de AMLO dijo que "ansía" trabajar con él.

Los cárteles de la droga

Los cárteles de la droga mexicanos se relacionan prácticamente con todos los aspectos mencionados antes, pues muchas veces son responsables del aumento de la violencia o la corrupción en las instituciones.

Según el último informe de la DEA sobre la Evaluación Nacional de Amenazas de Drogas 2017, "el paisaje del narcotráfico en México está en constante cambio" ya que emergen nuevas organizaciones criminales. Con datos de 2016, el reporte citaba seis organizaciones principales: el Cártel de Sinaloa, el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), El cártel de Juárez, el Cártel del Golfo, el Cártel de Los Zetas y la organización Beltrán-Leyva. Todos ellos, según la DEA, tienen importantes negocios entre México y Estados Unidos. El reporte también mencionaba a Los Caballeros Templarios (LCT), pero aseguraba que siguen estando activos en México pero no tanto en Estados Unidos.