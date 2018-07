¿Quién es Andrés Manuel López Obrador?

(CNN) - El mexicano Andrés Manuel López Obrador parece haberlo alcanzado en su tercera oportunidad en su intento por asegurar la presidencia del país.

López Obrador, conocido por sus iniciales AMLO, reclamó la victoria en un discurso el domingo por la tarde hora local, diciendo a los partidarios reunidos en la Ciudad de México que la misión principal de su gobierno será erradicar la corrupción del país.

"La corrupción no es un fenómeno cultural sino el resultado de un régimen político en decadencia. Estamos absolutamente seguros de que este mal es la causa principal de la desigualdad social y de la desigualdad económica", dijo López Obrador, que buscó la presidencia en dos ocasiones. "Debido a la corrupción, la violencia ha estallado en nuestro país".

MIRA: AMLO: No apostamos a construir una dictadura

Las tasas de homicidios alcanzaron un máximo histórico bajo el actual presidente de México, Enrique Peña Nieto, a quien los críticos acusaron de no abordar adecuadamente el crimen, la corrupción y la desigualdad económica. Peña Nieto no podría buscar la reelección bajo el mandato único de seis años de México para sus presidentes.

Los resultados preliminares publicados el domingo por la noche predicen que López Obrador ganará 53,0% a 53,8% de los votos, y el conteo de los resultados de las elecciones oficiales comenzará el miércoles.

López Obrador dijo a sus partidarios que convocaría a representantes de las Naciones Unidas, organizaciones de derechos humanos y religiosas para crear un plan de paz para su país.

"A partir de mañana, recurriré a representantes de los derechos humanos, líderes religiosos, las Naciones Unidas y otras organizaciones nacionales e internacionales para que podamos reunirnos tantas veces como sea necesario para desarrollar un plan de reconciliación y paz para México que aplicaremos desde el comienzo de nuestro nuevo gobierno ", dijo.

MIRA: "No mentir, no robar y no traicionar al pueblo", tres principios que AMLO anunció en el Zócalo

'La mafia del poder'

López Obrador se lanzó en una plataforma populista para romper lo que describió como el control que las élites, o "la mafia del poder", tienen sobre la sociedad mexicana.

Dijo que bajaría los sueldos de los altos funcionarios y les daría a los que están en el fondo un aumento salarial. Prometió vender los aviones presidenciales, convertir el palacio presidencial en un parque público y reducir su propio salario a la mitad.

El exalcalde de la Ciudad de México comenzó su carrera política como miembro del gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI). Más tarde se unió al Partido de la Revolución Democrática y más recientemente formó su propio partido, el Movimiento Nacional de Regeneración, conocido por sus siglas en español como MORENA.

MIRA: López Obrador es el virtual ganador en la elección presidencial de México

A pesar de su largo currículum político, muchos observadores consideraron que el candidato de 64 años era un extraño y su postura contra el establishment lo ha comparado con el presidente estadounidense Donald Trump.

Sin embargo, Duncan Wood, director del Instituto de México del Wilson Center, le dijo a Rafael Romo de CNN que Trump era un antipolítico mientras que López Obrador era un político profesional de por vida.

"Creo que eso es lo más importante que decir sobre AMLO versus Trump. Pero comparten ciertas características. En términos de política económica, tanto Donald Trump como Andrés Manuel (López Obrador) son nacionalistas económicos".

Wood dijo que López Obrador había llevado a cabo una "campaña casi perfecta".

"Ha tocado todas las notas correctas con los mexicanos", le dijo Wood a Romo.

"No quiere ser el presidente que se doblega ante el presidente Trump. No quiere ser el presidente que vende el orgullo nacional. Quiere ser un presidente que defiende a los Estados Unidos. Quiere ser un presidente que dice: 'Merecemos y exigimos respeto' ", dijo.

El nuevo presidente tendrá que lidiar con las amenazas de Trump de retirarse del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y sus llamamientos para la construcción de un muro fronterizo entre los dos países, entre otros puntos de discusión divisivos.

MIRA: Trump, el reto del próximo presidente de México

López Obrador rechazó los planes para un muro en un libro que escribió titulado "Oye Trump" o "Listen Trump". También se comprometió a proponer mantener el TLCAN.

Tercera candidatura presidencial

Sin embargo, sus críticos dicen que tiene una veta autoritaria y podría ser el Hugo Chávez mexicano, refiriéndose al presidente socialista venezolano que condujo a su país a la ruina económica.

Esta carrera marca la tercera candidatura presidencial de López Obrador. Después de perder las elecciones presidenciales en 2006, calificó los resultados como un fraude.

En aquel entonces, López Obrador se hacía llamar "el presidente legítimo de México", y sus partidarios protestaron en todo el país. En la Ciudad de México, organizaron sentadas y bloqueos. y pasó semanas acampando en protesta con miles de simpatizantes en la Ciudad de México.

Se alejó de muchos mexicanos y volvió a perder por un margen más amplio en 2012.

Después de su segunda derrota, López Obrador afirmó que el fraude le impidió ganar la presidencia y presentó una demanda legal para invalidar la votación.

Sin embargo, el tribunal electoral dictaminó que la demanda para invalidar la elección era "infundada" y que la coalición de López Obrador no probó ninguna violación constitucional o que el proceso no había sido libre y justo.

Pero después de años de violencia de pandillas y escándalos de corrupción que involucran a partidos tradicionales, parece que López Obrador ha tenido éxito en su objetivo presidencial.

Se posesionará el 1 de diciembre.

Samantha Beech, Marilia Brocchetto y James Griffiths de CNN contribuyeron a este informe.