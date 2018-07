Octavos de final en Rusia 2018: Messi, Ronaldo, Modric y todo lo que queda por disfrutar

(CNN) - La fase de grupos terminó en el Mundial Rusia 2018.

Tras 48 partidos en 15 días, 122 goles, grandes jugadas, tarjetas rojas y numerosas controversias de VAR, el número de participantes en Rusia 2018 se ha reducido a la mitad y estamos un paso más de saber quién será campeón.

Muchos pesos pesados ​​de la Copa Mundial, como era de esperar, pasaron de fase (Brasil, España, Francia, Argentina). Pero Alemania, campeona vigente, no, y por primera vez en su historia.

¿Pero qué podemos esperar del resto del torneo? ¿Se enfrentarán Lionel Messi y Cristiano Ronaldo en los cuartos de final y lucharán por la supremacía en el mejor escenario de todos? ¿Quiénes son los favoritos y qué hemos aprendido de la última quincena?

Algo sí es cierto: con solo 15 partidos restantes en Rusia 2018, debemos disfrutarlos todo lo posible.

¿Messi vs. Cristiano Ronaldo?

Quizás estamos yendo demasiado lejos, pero en siete días los fanáticos del fútbol de todo el mundo podrían estar salivando sobre la perspectiva de un Argentina vs. Portugal en cuartos de final.

¿Qué podría ser mejor que ver a dos de los mejores jugadores de la historia enfrentarse cara a cara en el escenario más grande de todos?

Para el ganador, un lugar en las semifinales, poniéndole dos partidos de una victoria que sería la gloria de una carrera célebre. Para el perdedor, la posibilidad de quedarse atrás en el viejo debate sobre quién es el mejor: ¿Ronaldo o Messi?

Pero mucho pasará antes de que un escenario tan atractivo pueda ser contemplado.

El sábado, una Argentina hasta ahora poco impresionante debe superar a Francia.

Los argentinos estuvieron a cinco minutos de la eliminación, pero siguen vivos gracias a un gol tardío de Marcos Rojo contra Nigeria en lo que fue un juego final de grupo que debía ganar. Se suponía que se trataba de la Copa del Mundo en la que Lionel Messi llevaría a su país a la victoria, consolidando su lugar junto a otros ganadores de la Copa Mundial como Pelé y Diego Maradona.

Messi marcó un gol maravilloso contra los nigerianos, pero ni él ni sus compañeros han brillado en este torneo. De hecho, la estrella del Barcelona falló un penal contra Islandia, y fue anónimo cuando Argentina se derrumbó a una histórica derrota por 3-0 ante Croacia.

Francia ha jugado en gran parte como rivales defensivos hasta el momento, lo que significa que una Argentina defensivamente frágil podría ser el enemigo que necesitan para el comienzo de una gran campaña.

El equipo que venció a Francia para coronarse Campeón de Europa fue, por supuesto, Portugal. Entonces, como ahora, los portugueses se inspiraron en Ronaldo, anotador de cuatro goles hasta ahora en este torneo.

La estrella del Real Madrid ya ha batido récords en Rusia: su hat-trick contra España lo convirtió en el primer hombre en anotar en ocho torneos principales consecutivos y solo el cuarto en anotar en cuatro Copas del Mundo por separado.

Portugal enfrenta a Uruguay el sábado, un equipo con Luis Suárez del Barcelona y Edison Cavani del PSG liderando la línea, y con ambos equipos tradicionalmente demostrando ser oponentes obstinados, podría ser un partido donde un deslizamiento resultaría costoso.

Cualquiera que sea el resultado, estos enfrentamientos de octavos nos proporcionarán unos cuartos de final que no deben perderse.

Sábado, 30 de junio: Francia vs. Argentina; Uruguay vs. Portugal.

Domingo, 1 de julio: España vs. Rusia; Croacia vs. Dinamarca.

¿Continuará Coutinho eclipsando a Neymar?

Neymar, el futbolista más caro del mundo, fue descartado de la Copa del Mundo hace cuatro años después de romperse un hueso en la espalda en los cuartos de final y las lesiones también han obstaculizado su torneo en Rusia.

Su primera salida competitiva desde que se fracturó un hueso en el pie derecho, en febrero, fue contra Suiza en el partido inaugural de Brasil y por lo tanto, quizás debería esperarse falta de ritmo en el jugador de 26 años.

Aunque no ha sido sobresaliente, la estrella del Paris Saint-Germain, sin embargo, ha sido parte del progreso de Brasil a octavos, anotando en la victoria por 2-0 sobre Costa Rica y proporcionando una asistencia en la victoria sobre Serbia.

Pero es el jugador del Barcelona Philippe Coutinho, el tercer jugador más caro de la historia, quien ha llamado la atención de los pentacampeones.

Marcó un gol deslumbrante desde la distancia en el empate 1-1 ante Suiza y, gracias al maravilloso equilibrio, habilidad y control, ha emergido de la sombra de Neymar en la fase de grupos.

Modric y Croacia impresionan

Candidato con Coutinho al título de mejor mediocampista en la Copa del Mundo es Luka Modric, capitán de Croacia. La estrella del Real Madrid ha sido el tótem de su país en su racha invicta a octavos de final.

De hecho, los croatas son uno de los tres equipos, junto con Bélgica y Uruguay, que ganaron los tres partidos de su grupo.

En sus tres partidos, el jugador de 32 años ha anotado dos veces e hizo 143 pases. En tanto, Ivan Rakitic, quien junto a Modric forma el centro del campo croata, ha dicho a los periodistas que su compañero es "de otro planeta".

Croacia es el favorito de muchas personas para avanzar a los cuartos de final desde el último partido del domingo 16 contra Dinamarca en Novgorod, pero los daneses también tienen un buen centrocampista en Christian Eriksen y están invictos en 18 partidos.

Sin embargo, el último jugador en marcar un gol en la Copa Mundial en etapas eliminatorias de un Mundial para Dinamarca fue Brian Laudrup en 1998.

¿Acertó Inglaterra al no ganar el partido que "nadie quería ganar"?

La victoria de Bélgica por 1-0 sobre Inglaterra significa que los Diablos Rojos lideran el grupo y se enfrentarán a Japón, actualmente 61 en la clasificación mundial de la FIFA, mientras que Inglaterra se prepara ahora para enfrentar a Colombia, ocupando el puesto 26 en el mundo y que llegó a cuartos de final hace cuatro años.

Si los hombres de Gareth Southgate derrotan a Colombia, sin dudas tendrán un partido de cuartos de final más fácil que los vencedores de Bélgica frente a Japón: Suecia o Suiza, a diferencia de Brasil o México.

Lunes, 2 de julio: Brasil vs. México; Bélgica vs. Japón.

Martes, 3 de julio: Suecia vs. Suiza; Colombia vs. Inglaterra

Es hora de una triste despedida...

Senegal creó una parte de la historia no deseada, convirtiéndose en el primer equipo en ser eliminado de la Copa del Mundo por la regla del juego limpio.

Igualó con Japón en puntos y diferencia de goles, pero Senegal dejó la competencia después de haber acumulado dos tarjetas amarillas más que Japón.

Fue una forma cruel de abandonar el torneo, aunque el entrenador de Senegal Aliou Cisse, el más joven y negro del torneo, dijo que su equipo debe "respetar" las reglas de la FIFA.

La partida de Senegal, sin embargo, significa que no habrá más celebraciones de Cisse, que se volvió viral en las redes sociales, historias de fanáticos de Senegal limpiando en los estadios y fotos del equipo calentando alegremente.

#SEN continue to innovate, with the most joyous training methods of any team at the #WorldCup. How can anyone root against them? pic.twitter.com/gOYw5g5nlm

— -️ is a Country (@FutbolsaCountry) June 23, 2018